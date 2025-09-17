مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً

في حادث إطلاق نار مزدوج الجمعة

قُتل ماثيو لي (19 عاماً)، لاعب في كلية أولاف بولاية مينيسوتا، في حادث إطلاق نار مزدوج الجمعة أسفر أيضاً عن إصابة .

وأعلنت شرطة "ساوث سانت بول" توقيف مشتبه به في السن نفسها من دون اتهامات حتى الآن، ولا تزال ملابسات الواقعة غير واضحة، كما لم تُكشف هوية الموقوف.

وأفادت الشرطة بأنها عثرت لدى وصولها إلى أحد المنازل على رجلين مصابين بطلقات نارية، وأُعلن وفاة لي في المكان، وفق تقارير عدّة، وبعد نحو ساعتين، رُصد مشتبه به بالقرب من الموقع وتم توقيفه.

وتعيش منظومة سانت أولاف حداد على لاعب خط الوسط الدفاعي الذي وصفه مدربه كيليان بأنّه شاب رائع ووفاته خسارة مأساوية نظراً للمستقبل الذي كان ينتظره.

وأوضح أنّ ، المتعافي من إصابة في الركبة، كان قائداً وطالباً مجتهداً ورياضيّاً خلال دراسته الثانوية، ووضع زملاؤه الزهور في خزانته وشارك كثيرون منهم في فعالية تأبينية، كما أُنشئت صفحة تبرعات عبر "GoFundMe" لدعم والدته كلارك.





