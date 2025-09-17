الأخبار
مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً
رياضات متنوعة

2025-09-17 | 00:52
مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً

في حادث إطلاق نار مزدوج صباح الجمعة

قُتل ماثيو لي (19 عاماً)، لاعب كرة القدم في كلية سانت أولاف بولاية مينيسوتا، في حادث إطلاق نار مزدوج صباح الجمعة أسفر أيضاً عن إصابة شخص آخر.
وأعلنت شرطة "ساوث سانت بول" توقيف مشتبه به في السن نفسها من دون توجيه اتهامات حتى الآن، ولا تزال ملابسات الواقعة غير واضحة، كما لم تُكشف هوية الموقوف.
وأفادت الشرطة بأنها عثرت لدى وصولها إلى أحد المنازل على رجلين مصابين بطلقات نارية، وأُعلن وفاة لي في المكان، وفق تقارير عدّة، وبعد نحو ساعتين، رُصد مشتبه به بالقرب من الموقع وتم توقيفه.
وتعيش منظومة سانت أولاف حالة حداد على لاعب خط الوسط الدفاعي الذي وصفه مدربه جيمس كيليان بأنّه شاب رائع ووفاته خسارة مأساوية نظراً للمستقبل الذي كان ينتظره.
وأوضح أنّ الضحية، المتعافي من إصابة في الركبة، كان قائداً وطالباً مجتهداً ورياضيّاً خلال دراسته الثانوية، ووضع زملاؤه الزهور في خزانته وشارك كثيرون منهم في فعالية تأبينية، كما أُنشئت صفحة تبرعات عبر "GoFundMe" لدعم والدته جودي كلارك.


نجل فرانشيسكو توتي يعتزل في سن 19 عاماً !!
2025-07-28

نجل فرانشيسكو توتي يعتزل في سن 19 عاماً !!

مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي
2025-09-09

مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي

مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان
2025-08-19

مقتل لاعب بيسبول واعد في جمهورية الدومينيكان

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته
2025-08-21

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته

