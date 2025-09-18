التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع

عدم نيتها استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من المنافسات العالمية

تسبب إعلان الدولية عدم نيتها استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من المنافسات العالمية، باعتبارها أن الموقف يختلف تماما عن الرياضيين بجدل واسع.

وجاء في بيان "اللجنتان الأولمبيتان لإسرائيل وفلسطين معترف بهما من قبلنا، وهما تتمتعان بحقوق متساوية، كما أنهما تلتزمان بالميثاق الأولمبي، ونواصل التعاون معهما لتقليل تأثير الصراع الدائر على الرياضيين"، وقد عاش الوفدان في أجواء سلمية داخل القرية الأولمبية في خلال دورة الألعاب الماضية.

وكان رئيس وزراء بيدرو سانشيز، قد طالب بإبعاد الرياضيين الإسرائيليين عن البطولات، معبرا عن استغرابه من التمييز في التعامل بين وإسرائيل، حيث تم إقصاء الرياضيين الروس بسبب الحرب في ، بينما يواصل الإسرائيليون المشاركة بلا قيود.







