التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع

تسبب إعلان اللجنة الأولمبية
الدولية عدم نيتها استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من المنافسات العالمية، باعتبارها أن الموقف يختلف تماما عن حالة
الرياضيين الروس
بجدل واسع.
وجاء في بيان اللجنة الدولية
"اللجنتان الأولمبيتان لإسرائيل وفلسطين معترف بهما من قبلنا، وهما تتمتعان بحقوق متساوية، كما أنهما تلتزمان بالميثاق الأولمبي، ونواصل التعاون معهما لتقليل تأثير الصراع الدائر على الرياضيين"، وقد عاش الوفدان في أجواء سلمية داخل القرية الأولمبية في باريس
خلال دورة الألعاب الماضية.
وكان رئيس وزراء إسبانيا
بيدرو سانشيز، قد طالب بإبعاد الرياضيين الإسرائيليين عن البطولات، معبرا عن استغرابه من التمييز في التعامل بين روسيا
وإسرائيل، حيث تم إقصاء الرياضيين الروس بسبب الحرب في أوكرانيا
، بينما يواصل الإسرائيليون المشاركة بلا قيود.