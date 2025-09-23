وفاة مدرّب جامعة سنترال فلوريدا فجأة عن 50 عاماً

بشكل مفاجئ عن عمر 50 عاما

تُوفّي شون ، مدرّب الخط الهجومي لفريق الأميركية في جامعة سنترال ، بشكل مفاجئ عن عمر 50 عاما، إثر عارض صحي مساء الأحد.

وكان كلارك قد نُقل إلى المستشفى يوم الثلاثاء السابق بعد طبية طارئة، وأُفيد لاحقا بأنّ حالته مستقرة قبل أن يتوفى بصورة غير متوقعة ليلة الأحد.

وترك كلارك وراءه زوجته جونيل، اللاعبة المُكرَّمة في قاعة مشاهير إيسترن وطفلين هما جيانا وبراكسون.

وامتدّت مسيرة كلارك التدريبية لأكثر من عقدين قبل التحاقه بفريق الجامعة في الأوّل - ديسمبر 2024، وسبق له أن قاد برنامج أبالاتشين ستايت خلال خمسة مواسم، محققا سجلًا إجماليا قدره 40 انتصارا مقابل 24 هزيمة، ومتوجًا بعدّة ألقاب في الشرقي.

وجاء نبأ وفاة كلارك بعد من فوز فريقه الكبير على نورث كارولاينا بنتيجة (34-9) في بداية قوية للموسم الجامعي.







