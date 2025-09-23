الأخبار
وفاة مدرّب جامعة سنترال فلوريدا فجأة عن 50 عاماً

وفاة مدرّب جامعة سنترال فلوريدا فجأة عن 50 عاماً
رياضات متنوعة

2025-09-23 | 01:37
وفاة مدرّب جامعة سنترال فلوريدا فجأة عن 50 عاماً

بشكل مفاجئ عن عمر 50 عاما

تُوفّي شون كلارك، مدرّب الخط الهجومي لفريق كرة القدم الأميركية في جامعة سنترال فلوريدا، بشكل مفاجئ عن عمر 50 عاما، إثر عارض صحي مساء الأحد. 
وكان كلارك قد نُقل إلى المستشفى يوم الثلاثاء السابق بعد حالة طبية طارئة، وأُفيد لاحقا بأنّ حالته مستقرة قبل أن يتوفى بصورة غير متوقعة ليلة الأحد.
وترك كلارك وراءه زوجته جونيل، اللاعبة المُكرَّمة في قاعة مشاهير إيسترن كنتاكي وطفلين هما جيانا وبراكسون.
وامتدّت مسيرة كلارك التدريبية لأكثر من عقدين قبل التحاقه بفريق الجامعة في كانون الأوّل - ديسمبر 2024، وسبق له أن قاد برنامج أبالاتشين ستايت خلال خمسة مواسم، محققا سجلًا إجماليا قدره 40 انتصارا مقابل 24 هزيمة، ومتوجًا بعدّة ألقاب في القسم الشرقي.
وجاء نبأ وفاة كلارك بعد يوم واحد من فوز فريقه الكبير على نورث كارولاينا بنتيجة (34-9) في بداية قوية للموسم الجامعي.



