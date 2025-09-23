الأخبار
وفاة لاعب جامعي شاب والسبب .. "مضاعفات طبّيّة"

وفاة لاعب جامعي شاب والسبب .. "مضاعفات طبّيّة"
رياضات متنوعة

2025-09-23 | 01:38
وفاة لاعب جامعي شاب والسبب .. "مضاعفات طبّيّة"

بعد مباراة لفريقه مسيسيبي دلتا كوميونيتي كوليدج

توفّي لاعب كرة القدم الأميركية، الجامعي إيمانويل كوكس، البالغ 18 عاماً، بعد مباراة لفريقه مسيسيبي دلتا كوميونيتي كوليدج (MDCC) مع هيندز كوميونيتي كوليدج يوم الثامن عشر من شهر أيلول - سبتمبر الجاري، في واقعة عزتها الكلّيّة إلى "مضاعفات طبّيّة". 
وأعلنت جامعة مسيسيبي رحيل اللاعب الشاب في اليوم التالي، مشيرةً إلى تقديم خدمات دعم نفسي لزملائه، فيما دعت إلى احترام خصوصية الأسرة والمجتمع الجامعي خلال فترة الحداد، ولم يتضح ما إذا كان كوكس قد عانى مشكلة صحّيّة أثناء المباراة نفسها.
كوكس، وهو لاعب خط هجومي بطول 1.96 متراً، ووزن يقارب 154 كيلوغراماً، ينحدر من مدينة إلبا بولاية ألاباما، وقد نعاه معلّمون وأهالٍ بوصفه "عملاقًا لطيفًا" ترك أثرًا طيّبا في مدرسته ومجتمعه.
وكان كوكس قد نشر في وقت سابق لقطات قصيرة لأبرز لمساتِه خلال المباريات الثلاث الأولى هذا الموسم على منصة “Hudl” المخصصة لمقاطع كرة القدم.



مقالات ذات صلة

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً
2025-09-17

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً

عملية جراحية روتينية تتسبب بوفاة لاعب شاب
2025-06-27

عملية جراحية روتينية تتسبب بوفاة لاعب شاب

وفاة مدرّب جامعة سنترال فلوريدا فجأة عن 50 عاماً
01:37

وفاة مدرّب جامعة سنترال فلوريدا فجأة عن 50 عاماً

مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي
2025-09-09

مقتل لاعب شاب عشية انتقاله إلى الدوري الأميركي

رياضة

رياضات متنوعة

كرة القدم الأميركية

إيمانويل كوكس

Aljadeed
وفاة مدرّب جامعة سنترال فلوريدا فجأة عن 50 عاماً

وفاة مدرّب جامعة سنترال فلوريدا فجأة عن 50 عاماً
01:37
بعدما حصدت 9 ميداليات: عودة بعثة المواي تاي من بطولة العالم للشباب
08:40
وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم
2025-09-22
فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
2025-09-21

