وفاة لاعب جامعي شاب والسبب .. "مضاعفات طبّيّة"

توفّي لاعب كرة القدم
الأميركية، الجامعي إيمانويل
كوكس، البالغ 18 عاماً، بعد مباراة لفريقه مسيسيبي دلتا
كوميونيتي كوليدج (MDCC) مع هيندز كوميونيتي كوليدج يوم الثامن عشر من شهر أيلول - سبتمبر الجاري، في واقعة عزتها الكلّيّة إلى "مضاعفات طبّيّة".
وأعلنت جامعة مسيسيبي رحيل اللاعب الشاب في اليوم
التالي، مشيرةً إلى تقديم خدمات دعم نفسي لزملائه، فيما دعت إلى احترام خصوصية الأسرة والمجتمع الجامعي خلال فترة الحداد، ولم يتضح ما إذا كان كوكس قد عانى مشكلة صحّيّة أثناء المباراة نفسها.
كوكس، وهو لاعب خط هجومي بطول 1.96 متراً، ووزن يقارب 154 كيلوغراماً، ينحدر من مدينة إلبا بولاية ألاباما
، وقد نعاه معلّمون وأهالٍ بوصفه "عملاقًا لطيفًا" ترك أثرًا طيّبا في مدرسته ومجتمعه.
وكان كوكس قد نشر في وقت سابق لقطات قصيرة لأبرز لمساتِه خلال المباريات الثلاث الأولى هذا الموسم على منصة “Hudl” المخصصة لمقاطع كرة القدم.