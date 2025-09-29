اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

أُلقي القبض على لاعب في

أُلقي القبض على لاعب في ، جماريون ويلوكس، بتهمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، قبل أن يُفرَج عنه بكفالة قدرها 5 آلاف ، وفق ما أفادت به تقارير محلية.

وتشير شكوى جنائية - استندت إليها وسائل إعلام في ليكسينغتون - إلى أنّ الحادثة المزعومة وقعت فجر 20 آ - عند نحو الساعة الأولى، حيث يُشتبه في أنّ ويلوكس دخل سرير من دون إذن، ووضع ذراعه عليها، ثم واصل محاولة تقرّب غير مرغوب فيها.

وأفادت شرطة ليكسينغتون بأنّ القاضي منح لاحقاً أمرَ حمايةٍ طارئاً، فيما ذكرت محطة أخرى أنّ المحقّقين كانوا يعملون على القضية لأكثر من شهر قبل التوقيف.

وعلى الصعيد الرياضي، أكّد متحدّث جامعة أنّ الإدارة "على علم بالموقف" وأنها تواصل جمع المعلومات، موضحة أنّ اللاعب سيبقى مُستبعداً من المنافسات ولن يسافر مع الفريق لمواجهة هذا الأسبوع، وهو الذي أُوقِف خلال الصيف لمخالفته قواعد الفريق، بحسب ما نُقل عن المدرب مارك ستوبس آنذاك.









