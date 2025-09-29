اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

أُلقي القبض على لاعب كرة القدم
في جامعة كنتاكي
، جماريون ويلوكس، بتهمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، قبل أن يُفرَج عنه بكفالة قدرها 5 آلاف دولار
، وفق ما أفادت به تقارير محلية.
وتشير شكوى جنائية - استندت إليها وسائل إعلام في ليكسينغتون - إلى أنّ الحادثة المزعومة وقعت فجر 20 آ - أغسطس
عند نحو الساعة الأولى، حيث يُشتبه في أنّ ويلوكس دخل سرير الضحية
من دون إذن، ووضع ذراعه عليها، ثم واصل محاولة تقرّب غير مرغوب فيها.
وأفادت شرطة ليكسينغتون بأنّ القاضي منح لاحقاً أمرَ حمايةٍ طارئاً، فيما ذكرت محطة أخرى أنّ المحقّقين كانوا يعملون على القضية لأكثر من شهر قبل التوقيف.
وعلى الصعيد الرياضي، أكّد متحدّث باسم
جامعة كنتاكي
أنّ الإدارة "على علم بالموقف" وأنها تواصل جمع المعلومات، موضحة أنّ اللاعب سيبقى مُستبعداً من المنافسات ولن يسافر مع الفريق لمواجهة ساوث كارولاينا
هذا الأسبوع، وهو الذي أُوقِف خلال الصيف لمخالفته قواعد الفريق، بحسب ما نُقل عن المدرب مارك ستوبس آنذاك.