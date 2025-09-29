الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-29 | 01:21
اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

أُلقي القبض على لاعب كرة القدم في جامعة كنتاكي

أُلقي القبض على لاعب كرة القدم في جامعة كنتاكي، جماريون ويلوكس، بتهمة الاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، قبل أن يُفرَج عنه بكفالة قدرها 5 آلاف دولار، وفق ما أفادت به تقارير محلية.
وتشير شكوى جنائية - استندت إليها وسائل إعلام في ليكسينغتون - إلى أنّ الحادثة المزعومة وقعت فجر 20 آ - أغسطس عند نحو الساعة الأولى، حيث يُشتبه في أنّ ويلوكس دخل سرير الضحية من دون إذن، ووضع ذراعه عليها، ثم واصل محاولة تقرّب غير مرغوب فيها.
وأفادت شرطة ليكسينغتون بأنّ القاضي منح لاحقاً أمرَ حمايةٍ طارئاً، فيما ذكرت محطة أخرى أنّ المحقّقين كانوا يعملون على القضية لأكثر من شهر قبل التوقيف. 
وعلى الصعيد الرياضي، أكّد متحدّث باسم جامعة كنتاكي أنّ الإدارة "على علم بالموقف" وأنها تواصل جمع المعلومات، موضحة أنّ اللاعب سيبقى مُستبعداً من المنافسات ولن يسافر مع الفريق لمواجهة ساوث كارولاينا هذا الأسبوع، وهو الذي أُوقِف خلال الصيف لمخالفته قواعد الفريق، بحسب ما نُقل عن المدرب مارك ستوبس آنذاك.




مقالات ذات صلة

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا
2025-09-04

توقيف لاعب كرة القدم الأميركية في مطار بفلوريدا

فيديو – تشافي يلاعب نادال بعيداً من كرة القدم
2025-09-10

فيديو – تشافي يلاعب نادال بعيداً من كرة القدم

فيديو - الروبوتات تخطف الأضواء في ملاعب كرة القدم الصينية
2025-07-03

فيديو - الروبوتات تخطف الأضواء في ملاعب كرة القدم الصينية

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

رياضة

رياضات متنوعة

جامعة كنتاكي

جماريون ويلوكس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!
01:02

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

لم يكتفِ بـ13 طفلاً مع زوجته فاليري

01:02

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

لم يكتفِ بـ13 طفلاً مع زوجته فاليري

فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس
01:01

فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

صنع ساندرو دياز التاريخ بتحطيمه رقمين قياسيين

01:01

فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

صنع ساندرو دياز التاريخ بتحطيمه رقمين قياسيين

منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل
00:57

منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل

حدث في يوم السابع من أكتوبر يحمل اسم "الغزو (Invasion)"

00:57

منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل

حدث في يوم السابع من أكتوبر يحمل اسم "الغزو (Invasion)"

اخترنا لك
شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!
01:02
فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس
01:01
منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل
00:57
فيديو - أسطورة الفنون القتالية يتعرّضُ لضربةٍ قاضيةٍ على يدِ مجهول
00:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025