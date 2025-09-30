الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-30 | 01:36
فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع

بعد لقطة ساخرة ادّعى فيها شدًّا في العضلة الخلفيّة

تعرّض نجم الدوري الأميركي لكرة القدم (NFL) جيلِن رامسي، لإصابة عضلية حقيقيّة، بعد لقطة ساخرة ادّعى فيها شدًّا في العضلة الخلفيّة، خلال فوز بيتسبرغ ستيلرز على مينيسوتا فايكنغز.
ففي الربع الأول، اعتقد رامسي أنّه استعاد الكرة بعد فقدان جوردان ميسون السيطرة عليها، وأثناء دخوله مرمى فايكنغز سخر من منافسيه متظاهراً بإصابة في “الهامسترينغ”، قبل أن يحتفل برقصة سريعة، لكنّ اللقطة أُلغيت لاحقاً بعدما تبيّن أنه كان خارج الحدود.
المفارقة أنّ رامسي تعرّض لاحقًا لشدّ حقيقي أثناء مطاردة المستقبِل جوردان أديسون، إذ ظهر وهو يعرج مع نهاية إحدى اللعبات، ويتوقّع أن يغيب لعدّة مباريات على الأقل.
ويملك ستيلرز توقيتاً مناسباً لالتقاط الأنفاس مع أسبوع راحة في الجولة الخامسة يمنح رامسي فرصة للتعافي، قبل مواجهة كليفلاند براونز في الأسبوع السادس، غالباً من دون المدافع المخضرم.


مقالات ذات صلة

فيديو - ميسي يغيب لأسابيع بعد إصابته فجر اليوم
2025-08-03

فيديو - ميسي يغيب لأسابيع بعد إصابته فجر اليوم

بعد تغيبه عن جلسة مجلس الوزراء ياسين جابر يوضح: مواقفي معروفة
2025-08-10

بعد تغيبه عن جلسة مجلس الوزراء ياسين جابر يوضح: مواقفي معروفة

فيديو - أصاب نفسه بغرابة ويغيب حتى نهاية الموسم
2025-08-14

فيديو - أصاب نفسه بغرابة ويغيب حتى نهاية الموسم

ادم يوجه رسالة مؤثرة لـ جورج وسوف ويكشف عن امنيته في "ديو" يجمعهما
2025-08-17
Play

ادم يوجه رسالة مؤثرة لـ جورج وسوف ويكشف عن امنيته في "ديو" يجمعهما

فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع

رياضة

رياضات متنوعة

الدوري الأميركي لكرة القدم

جيلِن رامسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم
2025-09-29

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

أُلقي القبض على لاعب كرة القدم في جامعة كنتاكي

2025-09-29

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

أُلقي القبض على لاعب كرة القدم في جامعة كنتاكي

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!
2025-09-29

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

لم يكتفِ بـ13 طفلاً مع زوجته فاليري

2025-09-29

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

لم يكتفِ بـ13 طفلاً مع زوجته فاليري

فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس
2025-09-29

فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

صنع ساندرو دياز التاريخ بتحطيمه رقمين قياسيين

2025-09-29

فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

صنع ساندرو دياز التاريخ بتحطيمه رقمين قياسيين

اخترنا لك
اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم
2025-09-29
شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!
2025-09-29
فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس
2025-09-29
منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل
2025-09-29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025