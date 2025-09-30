فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع

Jalen Ramsey faked a hamstring injury, and then actually suffered one 🕊️ pic.twitter.com/Q2nK9mEhiH — Underdog (@Underdog) September 28, 2025

تعرّض نجم الدوري الأميركي (NFL) جيلِن رامسي، لإصابة عضلية حقيقيّة، بعد لقطة ساخرة ادّعى فيها شدًّا في العضلة الخلفيّة، خلال فوز على فايكنغز.ففي الربع الأول، اعتقد رامسي أنّه استعاد بعد فقدان ميسون السيطرة عليها، وأثناء دخوله مرمى فايكنغز سخر من منافسيه متظاهراً بإصابة في “الهامسترينغ”، قبل أن يحتفل برقصة سريعة، لكنّ اللقطة أُلغيت لاحقاً بعدما تبيّن أنه كان خارج الحدود.المفارقة أنّ رامسي تعرّض لاحقًا لشدّ حقيقي أثناء مطاردة المستقبِل جوردان أديسون، إذ ظهر وهو يعرج مع نهاية إحدى اللعبات، ويتوقّع أن يغيب لعدّة مباريات على الأقل.ويملك ستيلرز توقيتاً مناسباً لالتقاط الأنفاس مع أسبوع راحة في الجولة الخامسة يمنح رامسي فرصة للتعافي، قبل مواجهة براونز في الأسبوع السادس، غالباً من دون المدافع المخضرم.