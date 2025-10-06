الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - أليكس بيريرا يستعيد لقبه العالمي ممن هزمه

فيديو - أليكس بيريرا يستعيد لقبه العالمي ممن هزمه
رياضات متنوعة

2025-10-06 | 00:50
فيديو - أليكس بيريرا يستعيد لقبه العالمي ممن هزمه

في النزال الرئيسي من أمسية للفنون القتالية المختلطة (UFC 320)

أسقط البرازيلي أليكس بيريرا منافسه الروسي ماغوميد أنكالاييف في النزال الرئيسي من أمسية للفنون القتالية المختلطة (UFC 320) بالضربة القاضية، التي نتجت عن سلسلة من اللكمات وضربات الكوع في الدقيقة الثانية من الجولة الأولى.
واستعاد بيريرا، 38 عاما، لقب بطل منظمة (UFC) لفئة الوزن خفيف الثقيل بعد أن خسره سابقا أمام أنكالاييف نفسه بالنقاط في النزال الذي جمعهما في آذار - مارس الماضي.
ورفع بيريرا انتصاراته الى 13 مقابل 3 هزائم في مسيرته الاحترافية، بينما توقف رصيد أنكالاييف عند 21 فوزا وهزيمتين، مع تعادل واحد ونزال تم إلغاؤه.



