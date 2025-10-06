فيديو - أليكس بيريرا يستعيد لقبه العالمي ممن هزمه

أسقط البرازيلي منافسه الروسي ماغوميد أنكالاييف في النزال من أمسية للفنون القتالية المختلطة (UFC 320) بالضربة القاضية، التي نتجت عن سلسلة من اللكمات وضربات الكوع في الدقيقة الثانية من الجولة الأولى.واستعاد بيريرا، 38 عاما، لقب بطل منظمة (UFC) لفئة الوزن خفيف الثقيل بعد أن خسره سابقا أمام أنكالاييف نفسه بالنقاط في النزال الذي جمعهما في آذار - الماضي.ورفع بيريرا انتصاراته الى 13 مقابل 3 هزائم في مسيرته الاحترافية، بينما توقف رصيد أنكالاييف عند 21 فوزا وهزيمتين، مع تعادل واحد ونزال تم إلغاؤه.