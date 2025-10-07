فيديو - الغريب الأطوار أسقط خليل بالضربة القاضية

بعد جولتين متكافئتين، وبالضربة القاضية في الجولة الثالثة، أسقط المقاتل التشيكي الغريب الأطوار إيرجي بروخازكا متحديه الأميركي خليل راونتري، في النزال الذي جمعهما يوم أول أمس الأحد، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (UFC 320)التي جرت في مدينة الأميركية.ونجح بروخازكا، 32 عاما، في إسقاط منافسه بضربة قاضية قوية، بعد سلسلة من الضربات المبرحة، محققاً الثاني والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم ومواجهة من دون نتيجة، فيما تعرض راونتري، 35 عاما، للهزيمة السابعة مقابل 15 انتصارا، ومواجهة بلا نتيجة.