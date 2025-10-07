الأخبار
فيديو - الغريب الأطوار أسقط خليل بالضربة القاضية

فيديو - الغريب الأطوار أسقط خليل بالضربة القاضية
رياضات متنوعة

2025-10-07 | 01:06
فيديو - الغريب الأطوار أسقط خليل بالضربة القاضية

بالضربة القاضية في الجولة الثالثة

بعد جولتين متكافئتين، وبالضربة القاضية في الجولة الثالثة، أسقط المقاتل التشيكي الغريب الأطوار إيرجي بروخازكا متحديه الأميركي خليل راونتري، في النزال الذي جمعهما يوم أول أمس الأحد، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (UFC 320)التي جرت في مدينة لاس فيغاس الأميركية.
ونجح بروخازكا، 32 عاما، في إسقاط منافسه بضربة قاضية قوية، بعد سلسلة من الضربات المبرحة، محققاً انتصاره الثاني والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم ومواجهة من دون نتيجة، فيما تعرض راونتري، 35 عاما، للهزيمة السابعة مقابل 15 انتصارا، ومواجهة بلا نتيجة.


فيديو - الغريب الأطوار أسقط خليل بالضربة القاضية

رياضة

رياضات متنوعة

إيرجي بروخازكا

خليل راونتري

Aljadeed
فيديو - أليكس بيريرا يستعيد لقبه العالمي ممن هزمه

