تسع تهم جنائية تطارد نجم كرة القدم الأميركية

بينها تهمة القتل غير العمد أثناء القيادة تحت تأثير

يُواجه نجم الأميركية الجامعي السابق فليمنغ (24 عاما) تسع تهم جنائية، بينها تهمة القتل غير العمد أثناء القيادة تحت تأثير ، على خلفية حادث مركبة رباعية الدفع (ATV) أودى بحياة صديقته بويد (23 عاما) في أيار - الماضي على طريق قرب حدود .

ووفق الشرطة، كان فليمنغ يقود مركبة "ياماها" حين اندفعت غزالة إلى الطريق، ما أدى إلى الاصطدام، كما أفاد تقرير بأنّ كِلا الراكبين لم يكونا يضعان حزام الامان.

وتُظهر وثائق قضائيّة أنّ فليمنغ موقوف في سجنٍ بالمقاطعة لعجزه عن سداد الكفالة المحدّدة بـ75 ألف ، فيما تُشير تقارير إلى أنّ نسبة الكحول في دمه بلغت 0.118 بعد وقت قصير من الحادث.

وتشمل التهم أيضا "الاعتداء بمركبة أثناء القيادة تحت تأثير الكحول" و"الاعتداء المُشدّد بمركبة"، ومن المقرر عقد جلسة تمهيدية في 22 تشرين الأول - أكتوبر.

محامي فليمنغ، ديفيد باهوريـاك، وصف الاتهامات بأنّها قاسية ولا تستند إلى الوقائع، مؤكّدا أنّ الحادث كان لا يمكن تفاديه وأنّ الكحول لا علاقة لها بالاصطدام، متعهّدا بالطعن قضائيا.

وكانت بويد، خريجة جامعة ألاباما، قد حظيت بسيلٍ من رسائل النعي عبر وسائل التواصل، وأصيب فليمنغ بجروح خطيرة ونُقل إلى مستشفى غوثري ، وهو كان قد لعب لولاية بنسلفانيا في 2024 بعد انتقاله من ستايت، ثم وقّع مع باي باكرز وكيلًا حرا قبل فسخ عقده لفشله في الفحص الطبي.





