تسع تهم جنائية تطارد نجم كرة القدم الأميركية

تسع تهم جنائية تطارد نجم كرة القدم الأميركية
رياضات متنوعة

2025-10-09 | 01:11
تسع تهم جنائية تطارد نجم كرة القدم الأميركية

بينها تهمة القتل غير العمد أثناء القيادة تحت تأثير الكحول

يُواجه نجم كرة القدم الأميركية الجامعي السابق جوليان فليمنغ (24 عاما) تسع تهم جنائية، بينها تهمة القتل غير العمد أثناء القيادة تحت تأثير الكحول، على خلفية حادث مركبة رباعية الدفع (ATV) أودى بحياة صديقته أليسا بويد (23 عاما) في أيار - مايو الماضي على طريق ريفي قرب حدود ولاية نيويورك.
 ووفق الشرطة، كان فليمنغ يقود مركبة "ياماها" حين اندفعت غزالة إلى الطريق، ما أدى إلى الاصطدام، كما أفاد تقرير بأنّ كِلا الراكبين لم يكونا يضعان حزام الامان.
وتُظهر وثائق قضائيّة أنّ فليمنغ موقوف في سجنٍ بالمقاطعة لعجزه عن سداد الكفالة المحدّدة بـ75 ألف دولار، فيما تُشير تقارير إلى أنّ نسبة الكحول في دمه بلغت 0.118 بعد وقت قصير من الحادث.
وتشمل التهم أيضا "الاعتداء بمركبة أثناء القيادة تحت تأثير الكحول" و"الاعتداء المُشدّد بمركبة"، ومن المقرر عقد جلسة تمهيدية في 22 تشرين الأول - أكتوبر.
محامي فليمنغ، ديفيد باهوريـاك، وصف الاتهامات بأنّها قاسية ولا تستند إلى الوقائع، مؤكّدا أنّ الحادث كان لا يمكن تفاديه وأنّ الكحول لا علاقة لها بالاصطدام، متعهّدا بالطعن قضائيا. 
وكانت بويد، خريجة جامعة ألاباما، قد حظيت بسيلٍ من رسائل النعي عبر وسائل التواصل، وأصيب فليمنغ بجروح خطيرة ونُقل إلى مستشفى غوثري تروي، وهو كان قد لعب لولاية بنسلفانيا في 2024 بعد انتقاله من أوهايو ستايت، ثم وقّع مع غرين باي باكرز وكيلًا حرا قبل فسخ عقده لفشله في الفحص الطبي.


