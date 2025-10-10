الأخبار
حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس

حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس
2025-10-10 | 01:03
حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس

على الرغم من حملها في الشهر السابع

على الرغم من حملها في الشهر السابع، أكملت العداءة الأولمبية الفنزويلية الشهيرة جوسيلين بريا، من خلال مشاركتها في سباق "غايتوريد كاراكاس روك" لمسافة 10 كيلومترات، وانهائه بزمن قدره 40 دقيقة 30 ثانية.
ونشرت بريا مقطع فيديو وعدداً من الصور عبر إنستغرام، بعد أن استعدت للسباق بتدريبات خاصة، وقالت ممازحة "طفلي يعرف تماما كم يعني لي هذا السباق وأنا متأكدة أنه استمتع بكل لحظة".
وكانت بريا فازت في المركز الأول في النسخة السابقة من السباق في فئة السيدات، بينما حصد زوجها ومدربها، العداء مارفين بلانكو، الميدالية الذهبية في فئة الرجال.



حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس

