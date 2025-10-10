حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس

على الرغم من حملها في الشهر السابع، أكملت العداءة الأولمبية الفنزويلية الشهيرة جوسيلين بريا، من خلال مشاركتها في سباق "غايتوريد روك" لمسافة 10 كيلومترات، وانهائه بزمن قدره 40 دقيقة 30 ثانية.

ونشرت بريا مقطع فيديو وعدداً من الصور عبر ، بعد أن استعدت للسباق بتدريبات خاصة، وقالت ممازحة "طفلي يعرف تماما كم يعني لي هذا السباق وأنا متأكدة أنه استمتع بكل لحظة".

وكانت بريا فازت في المركز الأول في النسخة السابقة من السباق في فئة السيدات، بينما حصد زوجها ومدربها، العداء مارفين بلانكو، في فئة الرجال.







