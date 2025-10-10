فيديو - مشهد مؤثر للخروج من المستشفى بعد إصابته بطلقٍ ناري

And the entire FSU team was there to cheer him on as he left the hospital 🥹 (🎥 tommycasto_/IG) https://t.co/mZFjrHje5l pic.twitter.com/LcFOTiDOgl — SportsCenter (@SportsCenter) October 9, 2025

شهدت ستايت مشهدا مؤثرا يوم الخميس، مع خروج اللاعب الشاب بريتشارد من المستشفى بعد نحو ستة أسابيع من إصابته بطلقٍ ناري في مؤخرة الرأس أثناء قيادته لسيارته وهو يعيد عمّته إلى المنزل.اللاعب، وهو خط وسط مستجد في صفوف الفريق، كان قد نُقل إلى المستشفى في حرجة عقب الحادث المروّع، وخضع لسلسلة من العمليات الدقيقة والعلاج المكثّف قبل أن يحقق تقدما كبيرا في تعافيه.وعند خروجه من المستشفى، كان جميع أفراد فريق ستايت في استقباله لتشجيعه ومساندته، وسط أجواء مؤثرة وهتافات دعمٍ للاعب الشاب الذي تحوّل إلى مصدر داخل الجامعة.الحادث الذي وقع قبل ستة أسابيع لا يزال قيد التحقيق من قبل السلطات المحلية، بينما عبّرت ومدربو الفريق عن فخرهم بقوة شخصية بريتشارد وصلابته في مواجهة هذه المحنة الصعبة.