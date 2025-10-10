فيديو - مشهد مؤثر للخروج من المستشفى بعد إصابته بطلقٍ ناري

شهدت جامعة فلوريدا
ستايت مشهدا مؤثرا يوم الخميس، مع خروج اللاعب الشاب إيثان
بريتشارد من المستشفى بعد نحو ستة أسابيع من إصابته بطلقٍ ناري في مؤخرة الرأس أثناء قيادته لسيارته وهو يعيد عمّته إلى المنزل.
اللاعب، وهو خط وسط مستجد في صفوف الفريق، كان قد نُقل إلى المستشفى في حالة
حرجة عقب الحادث المروّع، وخضع لسلسلة من العمليات الدقيقة والعلاج المكثّف قبل أن يحقق تقدما كبيرا في تعافيه.
وعند خروجه من المستشفى، كان جميع أفراد فريق فلوريدا
ستايت لكرة القدم
في استقباله لتشجيعه ومساندته، وسط أجواء مؤثرة وهتافات دعمٍ للاعب الشاب الذي تحوّل إلى مصدر إلهام
داخل الجامعة.
الحادث الذي وقع قبل ستة أسابيع لا يزال قيد التحقيق من قبل السلطات المحلية، بينما عبّرت إدارة الجامعة
ومدربو الفريق عن فخرهم بقوة شخصية بريتشارد وصلابته في مواجهة هذه المحنة الصعبة.