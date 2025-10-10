الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - مشهد مؤثر للخروج من المستشفى بعد إصابته بطلقٍ ناري

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مشهد مؤثر للخروج من المستشفى بعد إصابته بطلقٍ ناري
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-10-10 | 01:06
فيديو - مشهد مؤثر للخروج من المستشفى بعد إصابته بطلقٍ ناري

شهدت جامعة فلوريدا ستايت مشهدا مؤثرا يوم الخميس

شهدت جامعة فلوريدا ستايت مشهدا مؤثرا يوم الخميس، مع خروج اللاعب الشاب إيثان بريتشارد من المستشفى بعد نحو ستة أسابيع من إصابته بطلقٍ ناري في مؤخرة الرأس أثناء قيادته لسيارته وهو يعيد عمّته إلى المنزل.
اللاعب، وهو خط وسط مستجد في صفوف الفريق، كان قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة عقب الحادث المروّع، وخضع لسلسلة من العمليات الدقيقة والعلاج المكثّف قبل أن يحقق تقدما كبيرا في تعافيه.
وعند خروجه من المستشفى، كان جميع أفراد فريق فلوريدا ستايت لكرة القدم في استقباله لتشجيعه ومساندته، وسط أجواء مؤثرة وهتافات دعمٍ للاعب الشاب الذي تحوّل إلى مصدر إلهام داخل الجامعة.
الحادث الذي وقع قبل ستة أسابيع لا يزال قيد التحقيق من قبل السلطات المحلية، بينما عبّرت إدارة الجامعة ومدربو الفريق عن فخرهم بقوة شخصية بريتشارد وصلابته في مواجهة هذه المحنة الصعبة.




مقالات ذات صلة

اول تعليق لـ محمد منير بعد خروجه من المستشفى
2025-08-08

اول تعليق لـ محمد منير بعد خروجه من المستشفى

والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما
2025-08-15

والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما

فيديو - مالوكاس يُنقل جواً إلى المستشفى بعد حادث في سباق ناشفيل
2025-09-01

فيديو - مالوكاس يُنقل جواً إلى المستشفى بعد حادث في سباق ناشفيل

تبرعت بأعضائها.. وداع مؤثر لطفلة (فيديو)
2025-09-18

تبرعت بأعضائها.. وداع مؤثر لطفلة (فيديو)

فيديو - مشهد مؤثر للخروج من المستشفى بعد إصابته بطلقٍ ناري

رياضة

رياضات متنوعة

جامعة فلوريدا ستايت

إيثان بريتشارد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
01:07

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما

01:07

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما

حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس
01:03

حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس

على الرغم من حملها في الشهر السابع

01:03

حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس

على الرغم من حملها في الشهر السابع

تسع تهم جنائية تطارد نجم كرة القدم الأميركية
2025-10-09

تسع تهم جنائية تطارد نجم كرة القدم الأميركية

بينها تهمة القتل غير العمد أثناء القيادة تحت تأثير الكحول

2025-10-09

تسع تهم جنائية تطارد نجم كرة القدم الأميركية

بينها تهمة القتل غير العمد أثناء القيادة تحت تأثير الكحول

اخترنا لك
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
01:07
حامل في شهرها السابع بطلة سباق كاراكاس
01:03
تسع تهم جنائية تطارد نجم كرة القدم الأميركية
2025-10-09
فيديو - الغريب الأطوار أسقط خليل بالضربة القاضية
2025-10-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025