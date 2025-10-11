الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-10-11 | 02:56
وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى

توفّي أسطورة كمال الأجسام الهندي فاريندر سينغ غومان، بعد ظهر الخميس، عن 42 عاما، بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى من إصابة في الكتف.
وبرز غومان، المتحدّر من جورداسبور في الهند، بوصفه من أوائل محترفي كمال الأجسام النباتيين في العالم، بعدما حقّق نجاحات لافتة قبل أكثر من عقد.
فقد تُوّج بلقب "مستر إنديا" عام 2009، وحلّ وصيفا في "مستر آسيا"، ومثّل الهند في بطولات دولية عدّة، ونال تقدير شخصيات بارزة في المجال، من بينها أرنولد شوارزنيغر الذي استعان به لاحقا للترويج لمنتجاته الصحّيّة في آسيا.
وخارج المنافسات، شارك غومان في أعمال سينمائية بين 2012 و2023، من أحدثها تجسيده شخصية "شكيل" في فيلم "تايغر 3".
وتأتي وفاته في سياق سلسلة وفيات مؤلمة شهدها مجتمع اللعبة خلال الأشهر الأخيرة، إذ أُعلن عن حالات لعدد من اللاعبين في إسبانيا والبرازيل وغيرها، تراوحت أسبابها بين الأزمات القلبية وحوادث العنف والمضاعفات الحادّة.
وكانت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب قد نشرت هذا العام بحثا يفيد بأن "الموت القلبي المفاجئ يشكّل نسبة مرتفعة على نحو غير معتاد بين لاعبي كمال الأجسام الذكور عالميا"، مع ارتفاع المخاطر لدى المحترفين إلى خمسة أضعاف مقارنة بالهواة.


مقالات ذات صلة

وفاة جديدة في كمال الأجسام .. عمره 22 عاماً
2025-10-04

وفاة جديدة في كمال الأجسام .. عمره 22 عاماً

فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب
2025-08-16

فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب

مقتل حمودي رياض بطل كمال الأجسام في العراق بطريقة مأساوية
2025-08-08

مقتل حمودي رياض بطل كمال الأجسام في العراق بطريقة مأساوية

بعد نجاته من مرض خطير: أسطورة كمال الأجسام يشكر طفلته لإنقاذ حياته
2025-07-16

بعد نجاته من مرض خطير: أسطورة كمال الأجسام يشكر طفلته لإنقاذ حياته

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

فاريندر سينغ غومان

أرنولد شوارزنيغر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ
وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ
02:59

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

عراكٍ دامي مع لاعب الوسط السابق في دوري الـNFL

02:59

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

عراكٍ دامي مع لاعب الوسط السابق في دوري الـNFL

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة
02:51

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

شيّعت مدينة مانشستر أسطورة الملاكمة البريطاني ريكي هاتون

02:51

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

شيّعت مدينة مانشستر أسطورة الملاكمة البريطاني ريكي هاتون

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
2025-10-10

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما

2025-10-10

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما

اخترنا لك
المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ
02:59
وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة
02:51
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
2025-10-10
فيديو - مشهد مؤثر للخروج من المستشفى بعد إصابته بطلقٍ ناري
2025-10-10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025