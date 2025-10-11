وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى

توفّي أسطورة كمال الأجسام فاريندر سينغ غومان، بعد ظهر الخميس، عن 42 عاما، بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى من إصابة في الكتف.

وبرز غومان، المتحدّر من جورداسبور في ، بوصفه من أوائل محترفي كمال الأجسام النباتيين في ، بعدما حقّق نجاحات لافتة قبل أكثر من عقد.

فقد تُوّج بلقب "مستر إنديا" عام 2009، وحلّ وصيفا في "مستر "، ومثّل الهند في بطولات دولية عدّة، ونال تقدير شخصيات بارزة في المجال، من بينها الذي استعان به لاحقا للترويج لمنتجاته الصحّيّة في آسيا.

وخارج المنافسات، شارك غومان في أعمال سينمائية بين 2012 و2023، من أحدثها تجسيده شخصية "شكيل" في فيلم "تايغر 3".

وتأتي وفاته في سياق سلسلة وفيات مؤلمة شهدها مجتمع اللعبة خلال الأشهر ، إذ أُعلن عن حالات لعدد من اللاعبين في والبرازيل وغيرها، تراوحت أسبابها بين الأزمات القلبية وحوادث العنف والمضاعفات الحادّة.

وكانت لأمراض القلب قد نشرت هذا العام بحثا يفيد بأن "الموت القلبي المفاجئ يشكّل نسبة مرتفعة على نحو غير معتاد بين لاعبي كمال الأجسام الذكور عالميا"، مع ارتفاع المخاطر لدى المحترفين إلى خمسة أضعاف مقارنة بالهواة.





