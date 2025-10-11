وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

توفّي أسطورة كمال الأجسام الهندي
فاريندر سينغ غومان، بعد ظهر الخميس، عن 42 عاما، بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى من إصابة في الكتف.
وبرز غومان، المتحدّر من جورداسبور في الهند
، بوصفه من أوائل محترفي كمال الأجسام النباتيين في العالم
، بعدما حقّق نجاحات لافتة قبل أكثر من عقد.
فقد تُوّج بلقب "مستر إنديا" عام 2009، وحلّ وصيفا في "مستر آسيا
"، ومثّل الهند في بطولات دولية عدّة، ونال تقدير شخصيات بارزة في المجال، من بينها أرنولد شوارزنيغر
الذي استعان به لاحقا للترويج لمنتجاته الصحّيّة في آسيا.
وخارج المنافسات، شارك غومان في أعمال سينمائية بين 2012 و2023، من أحدثها تجسيده شخصية "شكيل" في فيلم "تايغر 3".
وتأتي وفاته في سياق سلسلة وفيات مؤلمة شهدها مجتمع اللعبة خلال الأشهر الأخيرة
، إذ أُعلن عن حالات لعدد من اللاعبين في إسبانيا
والبرازيل وغيرها، تراوحت أسبابها بين الأزمات القلبية وحوادث العنف والمضاعفات الحادّة.
وكانت الجمعية الأوروبية
لأمراض القلب قد نشرت هذا العام بحثا يفيد بأن "الموت القلبي المفاجئ يشكّل نسبة مرتفعة على نحو غير معتاد بين لاعبي كمال الأجسام الذكور عالميا"، مع ارتفاع المخاطر لدى المحترفين إلى خمسة أضعاف مقارنة بالهواة.