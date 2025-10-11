الأخبار
المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ
رياضات متنوعة

2025-10-11 | 02:59
المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

عراكٍ دامي مع لاعب الوسط السابق في دوري الـNFL

ادّعى رجلٌ مُسنّ في إنديانابوليس، يحمل اسم بيري تول (69 عاما)، أنّ "إيمانه وجّه يديه للدفاع عن نفسه" خلال عراكٍ دامي مع لاعب الوسط السابق في دوري الـNFL ومحلّل شبكة “فوكس” مارك سانشيز (39 عاما)، وقع فجر السبت الماضي في زقاقٍ مجاور لأحد المطاعم.
ووفق رواية صديقٍ مقرّب لتول لقناة Fox59، فإن سائق شاحنة جمع الزيوت "هادئ الطبع ويتجنّب المشاكل"، وقد أصيب بجروح بالغة في الوجه والرقبة خلال الحادثة، ونُشرت صورٌ لإصاباته من داخل المستشفى.
وبحسب تقارير محلّيّة، شوهد سانشيز قبل الواقعة يتصرّف "بشكل غير منضبط ويؤدّي تدريبات جري، قبل أن ينشب خلافٌ مع تول بسبب توقف الشاحنة في ممر التحميل لجمع زيت الطهي.
وذكرت إفادات أن سانشيز طرح تول أرضا ووجّه له ضربات، ليردّ الأخير برذاذ الفلفل، ثم بطعناتٍ محدودة في الصدر "دفاعًا عن النفس"، وعاد سانشيز مترنّحا إلى مطعمٍ قريب حيث تلقّى إسعافاتٍ أولية قبل نقله إلى المستشفى.
وهناك، جرى توقيفه وتوجيه تهمة جناية اعتداء (Level 5) وثلاث جنح، مع احتمال عقوبة قد تصل إلى 16 عاما في حال الإدانة.
وقدّم تول دعوى مدنية ضد سانشيز وشركة "فوكس" يتّهم فيها اللاعب بالاعتداء، والشركة بـ"الإهمال في التوظيف والإشراف"، مطالبا بتعويضاتٍ تعزيرية وتعويضية، مشيرا إلى تشوّه دائم وأضرار بدنية ونفسية وخسائر وظيفية نتجت عن الواقعة.




