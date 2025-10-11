الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة
رياضات متنوعة

2025-10-11 | 02:51
وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

شيّعت مدينة مانشستر أسطورة الملاكمة البريطاني ريكي هاتون

شيّعت مدينة مانشستر، أمس الجمعة، أسطورة الملاكمة البريطاني ريكي هاتون (46 عاما)، في موكب وداعيّ طاف شوارع المدينة قبل قدّاس جنائزي في كاتدرائية مانشستر، وسط حضورٍ جماهيريّ غفير وشخصيات رياضية وفنية بارزة.
شارك في التوديع نجومٌ مثل تايسون فيوري وأمير خان وواين روني وليام غالاغر، فيما رُفع النعش بلونه الأزرق السماوي تكريما لعشق هاتون لمانشستر سيتي. 
وانطلق الموكب من حانة Cheshire Cheese في هايد، مروراً بمحطات ذات رمزية في مسيرة "ذا هيت مان"، قبل الوصول إلى الكاتدرائية.
وتقدّم الموكب سيارة "ريلاينت ريغال" الشهيرة في مسلسل "Only Fools and Horses Reliant Regal"، في إشارةٍ محبّبة إلى برنامجه التلفزيوني المفضّل، وسط هتافات الجماهير: "There’s only one Ricky Hatton". 
قدّم نجل الراحل، كامبل هاتون، كلمة مؤثّرة، كما استعاد المودّعون سيرة بطلٍ جمع بين شعبيةٍ استثنائية داخل الحلبة وخارجها، إذ تُوّج بلقبين عالميين في وزني الخفيف-الوسط والوسط، وخاض نزالين تاريخيين أمام فلويد مايويذر وماني باكياو. 
وأكدت كلمات التأبين أنّ إرث "بطل الناس" يتجاوز الأرقام إلى قيم التواضع والالتصاق بالجذور، وهو الذي وُجد متوفّىاً في منزله بمنطقة هايد في 14 أيلول - سبتمبر، دون شبهات جنائية، قبل أن تعلن العائلة تفاصيل الموكب ومساره للجماهير الراغبة في الوداع الأخير.



فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46
2025-07-17

فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46

وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً
2025-09-15

وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً

من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة
2025-08-30

من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان
2025-07-30

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ
02:59

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

عراكٍ دامي مع لاعب الوسط السابق في دوري الـNFL

02:59

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

عراكٍ دامي مع لاعب الوسط السابق في دوري الـNFL

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً
02:56

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى

02:56

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
2025-10-10

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما

2025-10-10

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ
02:59
وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً
02:56
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
2025-10-10
فيديو - مشهد مؤثر للخروج من المستشفى بعد إصابته بطلقٍ ناري
2025-10-10

