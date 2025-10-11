وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

شيّعت مدينة أسطورة الملاكمة ريكي هاتون

شيّعت مدينة ، أمس الجمعة، أسطورة الملاكمة ريكي هاتون (46 عاما)، في موكب وداعيّ طاف شوارع المدينة قبل قدّاس جنائزي في مانشستر، وسط حضورٍ جماهيريّ غفير وشخصيات رياضية وفنية بارزة.

شارك في التوديع نجومٌ مثل وأمير خان وواين روني وليام غالاغر، فيما رُفع النعش بلونه الأزرق السماوي تكريما لعشق هاتون لمانشستر سيتي.

وانطلق الموكب من حانة Cheshire Cheese في هايد، مروراً بمحطات ذات رمزية في مسيرة "ذا هيت مان"، قبل الوصول إلى الكاتدرائية.

وتقدّم الموكب سيارة "ريلاينت ريغال" الشهيرة في مسلسل "Only Fools and Horses Reliant Regal"، في إشارةٍ محبّبة إلى برنامجه التلفزيوني المفضّل، وسط هتافات الجماهير: "There’s only one Ricky Hatton".

قدّم نجل الراحل، كامبل هاتون، مؤثّرة، كما استعاد المودّعون سيرة بطلٍ جمع بين شعبيةٍ استثنائية داخل الحلبة وخارجها، إذ تُوّج بلقبين عالميين في وزني الخفيف-الوسط والوسط، وخاض نزالين تاريخيين أمام وماني باكياو.

وأكدت كلمات التأبين أنّ إرث "بطل الناس" يتجاوز الأرقام إلى قيم التواضع والالتصاق بالجذور، وهو الذي وُجد متوفّىاً في منزله بمنطقة هايد في 14 أيلول - سبتمبر، دون شبهات جنائية، قبل أن تعلن العائلة تفاصيل الموكب ومساره للجماهير الراغبة في الوداع الأخير.







