فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته

في لقطة طريفة من القديس ، ردّ البابا ليو على هتافٍ خافتٍ "Go Cubs" من أحد الزوّار وهو يعبر بالمركبة البابوية، فابتسم صاحب "الولاء الجنوبي" لشيكاغو واكتفى بالقول بالإسبانية "¡Han perdido!" قبل أن يكرّرها بالإنجليزية "لقد خسروا!"، في إشارةٍ إلى إقصاء شيكاغو كبز أمام ميلووكي برورز في الأدوار الإقصائية هذا العام.حساب شيكاغو وايت سوكس على منصة إكس التقط اللحظة سريعا وعلّق "هذا بابانا"، ورغم أن الكبز بلغوا بلاي أوف 2025 وفازوا بـ92 مباراة، فيما اكتفى الوايت سوكس بـ60 انتصارا بعد موسم 2024 التاريخي سوءا (41-121)، فإنّ جماهير الجنوب احتفت بكون أحد أبنائها أصبح "قائدا روحيا" عالميا، ودوّن أحدهم "نحتاج مزيدا من تدخّله في الأعوام المقبلة… Go Sox!".الانتماء الرياضي للبابا، المولود روبرت فرنسيس بريفوست عام 1955، تُوّج مؤخرًا بتكريم داخل "غارانتيد ريت فيلد": لوحة عند البوابة 140، الصف 19، المقعد 2 تُشير إلى جلسته في المباراة الأولى من سلسلة 2005 التي انتهت بتتويج وايت سوكس لأول مرة منذ 1917.تسجيلات تلك الليلة تُظهره شابًا بين الجماهير إبّان خدمته في رهبنة الأوغسطينيين، ولا يتردّد البابا في إظهار عاطفته، حيث وضع قبعة وايت سوكس فوق القلنسوة خلال مباركة زوجين في حزيران - ، وقاد هتافات "Let’s go White Sox" في الساحة نفسها.