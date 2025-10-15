صوفيا غاتّي تطالب بتحقيق مستقلّ حول وفاة شقيقها

بعد العثور على شقيقها آرتورو غاتّي متوفّى

خرجت صوفيا غاتّي عن صمتها بعد العثور على شقيقها آرتورو غاتّي (17 عاما) متوفّى في شقّة بالمكسيك، في واقعة هزّت الوسط الرياضي وأعادت إلى الأذهان ملابسات رحيل والده أسطورة الملاكمة آرتورو "ثندر" غاتّي عام 2009.

وأكّدت وسائل أميركيّة وكنديّة خبر الوفاة، مشيرةً إلى أنّ الملاكم كان يقيم مع والدته في ، فيما لا تزال التفاصيل الرسمية قيد المتابعة.

صوفيا، ابنة غاتّي الأكبر من زواج سابق، قالت إنّ شقيقها "أُقصي من الإرث" بعد تغييرٍ لوصية والده قبل أسابيع من وفاته عام 2009، وإنّ الأسرة خسرت معركة قضائية لاحقة أقرّت بوصية منحت الجزء المتبقي من التركة لزوجته آنذاك.

وتقود صوفيا حاليا حملة لجمع التبرعات لتمويل تحقيقٍ مستقلّ يشمل فريق خبراء وتقارير طبّية وقانونية، مؤكدةً أنّها أمل شقيقها الوحيد الآن لنيل الحقيقة.

الهيئات الرياضية والإعلام المتخصص نعت الشاب الراحل، فيما جدّد رحيله الجدل القديم حول وفاة والده التي رُجِّحت رسميا كـ"انتحار" في ، رغم تقارير وتحقيقات مستقلة طعنت في ذلك آنذاك، فيما لم تُعلن السلطات المكسيكية نتائج نهائية حول سبب وفاة آرتورو جونيور.





