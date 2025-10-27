فيديو - نجاة بطل العالم من فقدان لقبه .. وعينه

Due to an accidental foul this fight has been declared a no contest. #UFC321 pic.twitter.com/geB3tGevL8 — UFC (@ufc) October 25, 2025

نجا المقاتل من فقدان لقب بطل للوزن الثقيل لدى منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، لمصلحة متحديه الفرنسي سيريل غان.حصل ذلك في سياق سهرة (UFC 321) في ، حين تلقى المقاتل البريطاني ضربة وجهها له الفرنسي بيد مفتوحة، ما أدى إلى دخول أصابعه في عينيّ بطل العالم، فاضطر للانسحاب لعدم تمكنه من الرؤية كما يجب.وقرر حكم النزال إيقافه وعدم احتساب نتيجته، كون ما حصل حدث في الجولة الأولى، ليحتفظ بطل العالم البالغ 32 عاماً بلقبه، وهو الذي حقق 15 انتصاراً خلال مسيرته الاحترافية مقابل ثلاث هزائم، فيما سجل غان، البالغ 35 عاما، ثلاثة عشر انتصاراً، مقابل هزيمتين اثنتين.