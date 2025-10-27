الأخبار
فيديو - نجاة بطل العالم من فقدان لقبه .. وعينه

فيديو - نجاة بطل العالم من فقدان لقبه .. وعينه
رياضات متنوعة

2025-10-27 | 00:48
فيديو - نجاة بطل العالم من فقدان لقبه .. وعينه

نجا المقاتل البريطاني توم أسبينال من فقدان لقب بطل العالم

نجا المقاتل البريطاني توم أسبينال من فقدان لقب بطل العالم للوزن الثقيل لدى منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، لمصلحة متحديه الفرنسي سيريل غان.
حصل ذلك في سياق سهرة (UFC 321) في أبو ظبي، حين تلقى المقاتل البريطاني ضربة وجهها له الفرنسي بيد مفتوحة، ما أدى إلى دخول أصابعه في عينيّ بطل العالم، فاضطر للانسحاب لعدم تمكنه من الرؤية كما يجب.
وقرر حكم النزال إيقافه وعدم احتساب نتيجته، كون ما حصل حدث في الجولة الأولى، ليحتفظ بطل العالم البالغ 32 عاماً بلقبه، وهو الذي حقق 15 انتصاراً خلال مسيرته الاحترافية مقابل ثلاث هزائم، فيما سجل غان، البالغ 35 عاما، ثلاثة عشر انتصاراً، مقابل هزيمتين اثنتين.



فيديو - نجاة بطل العالم من فقدان لقبه .. وعينه

رياضة

رياضات متنوعة

توم أسبينال

UFC

MMA

سيريل غان

