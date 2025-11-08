مقتل لاعب أميركي في مطاردة مع الشرطة

فُجع الوسط الرياضي الأميركي بخبر مقتل

فُجع الوسط الرياضي الأميركي بخبر مقتل مارشون نيلاند، الأميركية، عن 24 عاماً، بعد حادثة مطاردة مع الشرطة في ولاية .

ووفقا لبيان شرطة الولاية، فقد بدأ الأمر بملاحقة لسيارته مساءً إثر رفضه التوقف، ثم تحطّمت السيارة على باركواي، لتُعثر القوى الأمنية على اللاعب لاحقا وقد فارق الحياة إثر إصابته بإطلاق نار بدا أنه ذاتي.

هذا الحادث يأتي بعد أيام فقط من احتفال اللاعب بأول لمسة تسجيل "تاتشداون" في مسيرته مع النادي خلال مباراة (Monday Night Football).

ونُشرت دعوات عاجلة من داخل وخارج النادي لتعزيز الدعم المعنوي لصغار الرياضيين وتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية بين لاعبي المحترفين في ظل الضغوط الهائلة التي يواجهونها.







