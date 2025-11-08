الأخبار
مقتل لاعب أميركي في مطاردة مع الشرطة

مقتل لاعب أميركي في مطاردة مع الشرطة
رياضات متنوعة

2025-11-08 | 03:45
مقتل لاعب أميركي في مطاردة مع الشرطة

فُجع الوسط الرياضي الأميركي بخبر مقتل مدافع نادي دالاس كاوبويز

فُجع الوسط الرياضي الأميركي بخبر مقتل مارشون نيلاند، مدافع نادي دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية، عن 24 عاماً، بعد حادثة مطاردة مع الشرطة في ولاية تكساس.
ووفقا لبيان شرطة الولاية، فقد بدأ الأمر بملاحقة أمنية لسيارته مساءً إثر رفضه التوقف، ثم تحطّمت السيارة على شارع دالاس باركواي، لتُعثر القوى الأمنية على اللاعب لاحقا وقد فارق الحياة إثر إصابته بإطلاق نار بدا أنه ذاتي.
هذا الحادث يأتي بعد أيام فقط من احتفال اللاعب بأول لمسة تسجيل "تاتشداون" في مسيرته مع النادي خلال مباراة (Monday Night Football).
ونُشرت دعوات عاجلة من داخل وخارج النادي لتعزيز الدعم المعنوي لصغار الرياضيين وتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية بين لاعبي المحترفين في ظل الضغوط الهائلة التي يواجهونها.



مقتل لاعب أميركي في مطاردة مع الشرطة

رياضة

رياضات متنوعة

مارشون نيلاند

مدافع نادي دالاس كاوبويز

