الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إيقاف بطلة فرنسية بعد إدانتها بالاحتيال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيقاف بطلة فرنسية بعد إدانتها بالاحتيال
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-11-08 | 03:48
إيقاف بطلة فرنسية بعد إدانتها بالاحتيال

بعد إدانتها بارتكاب احتيال مصرفي

حظرت اللجنة التأديبية لدى الاتحاد الفرنسي للتزلج (French Ski Federation) على البطلة جوليا سيمون، المشاركة في مسابقات البياثلون، لمدة ستة أشهر، بعد إدانتها بارتكاب احتيال مصرفي.
ورغم العقوبة، فإنّ سيمون، الحائزة على 10 ذهبيات في البطولات العالمية، تبقى مؤهّلة للمشاركة في أولمبياد الشتاء المُقبل.
وقالت اللجنة إنّ العقوبة تشمل حظراً من جميع المنافسات والأنشطة المرتبطة بمعسكرات التدريب المخصّصة للبياثلون، مع إمكانية الاستئناف خلال سبعة أيام.
وتعود أسباب العقوبة إلى قضية احتيال مالي تورّطت فيها سيمون العام الماضي، بعد أن اتُّهمت باستخدام بطاقة مصرفية تعود لزميلتها في المنتخب لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت تجاوزت قيمتها عشرة آلاف يورو.
وبحسب بيان الاتحاد الفرنسي للتزلج، فقد خلص التحقيق إلى "وجود أدلة دامغة على سلوك غير مهني يتعارض مع قيم النزاهة في الرياضة"، ما أدى إلى فرض إيقاف لمدة ستة أشهر تشمل المشاركات المحلية والدولية.
ورغم الجدل، أكّد محامو سيمون أنّ موكلتهم "لم تتعمّد الاحتيال" وأنّ القضية كانت نتيجة "سوء تفاهم إداري" أثناء معسكر تدريبي.



مقالات ذات صلة

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا
2025-11-06

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا

إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية
2025-09-18

إيقاف برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمّى بعد انتقادات لتصريحاته السياسية

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!
2025-08-23

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته
2025-10-09

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته

إيقاف بطلة فرنسية بعد إدانتها بالاحتيال

رياضة

رياضات متنوعة

الاتحاد الفرنسي للتزلج

جوليا سيمون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعليق لاعبة كرة طائرة بسبب شكوك حول جنسها
مقتل لاعب أميركي في مطاردة مع الشرطة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف
03:59

تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف

قبِلا عقوبة إيقاف لثلاثة أشهر بعد تحقيق من الاتحاد الدولي

03:59

تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف

قبِلا عقوبة إيقاف لثلاثة أشهر بعد تحقيق من الاتحاد الدولي

نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء
03:58

نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء

النجمة الأميركية الحاصلة على ميداليتين ذهبيّتين أولمبيّاً

03:58

نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء

النجمة الأميركية الحاصلة على ميداليتين ذهبيّتين أولمبيّاً

رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة
03:57

رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة

بعد أكثر من شهرين من التجميد الشامل للرياضة

03:57

رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة

بعد أكثر من شهرين من التجميد الشامل للرياضة

اخترنا لك
تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف
03:59
نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء
03:58
رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة
03:57
تعليق لاعبة كرة طائرة بسبب شكوك حول جنسها
03:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025