برعاية رئيس الجمهورية: مؤتمر وطني بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

برعاية رئيس الجمهورية: مؤتمر وطني بعنوان &quot;نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان&quot;
رياضات متنوعة

2025-11-06 | 11:32
برعاية رئيس الجمهورية: مؤتمر وطني بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مؤتمر وطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مؤتمر وطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان".

وقالت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، أن هذا المؤتمر الذي يقام يوم الخميس 13 الجاري في فندق فينيسيا، "يمثل فرصة حقيقية لبناء رياضة وطنية، قائمة على أُسس علمية، وفق استراتيجية نابعة من تجارب دولية رفيعة المستوى وتجارب ميدانية محلية".

واعتبرت الوزيرة بايراقداريان إن "رعاية فخامة الرئيس لهذا المؤتمر تعكس مدى اهتمامه واهتمام العهد والحكومة بالرياضة واعتبارها أولوية، كما أن لمشاركة المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) وصندوق قطر للتنمية (Qatar Fund) قيمة رفيعة تعبر عن مصداقية عالية".

ويقام حفل الافتتاح عند العاشرة من صباح الخميس 13 الجاري، وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي السيد محمد آل حنزاب والمدير العام لصندوق قطر للتنمية السيد فهد السليطي ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان.

ويتوقع أن يحضر حفل الافتتاح، وزراء وسفراء دول عربية وأجنبية ونواب ورؤساء جامعات ورؤساء وأمناء سرّ الاتحادات الرياضية في لبنان وشخصيات متنوعة وإعلاميون، كما تمت دعوة شخصيات عالمية ذات خبرة وتجربة واسعة للمشاركة في جلستين متتاليتين.

ويتخلل المؤتمر جلسات مع خبراء دوليين وطاولة مستديرة موسّعة بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية اللبنانية والجهات الراعية ومنظمات تهدف الى عرض تطلعاتهم وتجاربهم وآرائهم بشأن الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان.
 
 

مقالات ذات صلة

نعيم قاسم: لا مجال لأي حل خارج مجال "استراتيجية الأمن الوطني"
2025-09-10

نعيم قاسم: لا مجال لأي حل خارج مجال "استراتيجية الأمن الوطني"

إعادة افتتاح مرفأ جونيه السياحي برعاية رئيس الجمهورية
2025-09-09

إعادة افتتاح مرفأ جونيه السياحي برعاية رئيس الجمهورية

مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
2025-08-12

مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل

برعاية رئيس الجمهورية: مؤتمر وطني بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

رياضة

رياضات متنوعة

جوزاف عون

نورا بايراقداريان

وزارة الشباب والرياضة

بيڤول يواجه المتاعب وطليقته مطلوبة في كازاخستان وقرغيزستان

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

بيڤول يواجه المتاعب وطليقته مطلوبة في كازاخستان وقرغيزستان
2025-11-02

بيڤول يواجه المتاعب وطليقته مطلوبة في كازاخستان وقرغيزستان

تصاعدت متاعب ديمتري بيڤول خارج الحلبة

2025-11-02

بيڤول يواجه المتاعب وطليقته مطلوبة في كازاخستان وقرغيزستان

تصاعدت متاعب ديمتري بيڤول خارج الحلبة

ربّاعة تنسحب من الصورة الرسمية بسبب روسيا
2025-11-01

ربّاعة تنسحب من الصورة الرسمية بسبب روسيا

ضمن بطولة أوروبا للشباب في ألبانيا

2025-11-01

ربّاعة تنسحب من الصورة الرسمية بسبب روسيا

ضمن بطولة أوروبا للشباب في ألبانيا

فيديو - نجاة بطل العالم من فقدان لقبه .. وعينه
2025-10-26

فيديو - نجاة بطل العالم من فقدان لقبه .. وعينه

نجا المقاتل البريطاني توم أسبينال من فقدان لقب بطل العالم

2025-10-26

فيديو - نجاة بطل العالم من فقدان لقبه .. وعينه

نجا المقاتل البريطاني توم أسبينال من فقدان لقب بطل العالم

