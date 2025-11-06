برعاية رئيس الجمهورية: مؤتمر وطني بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

أعلنت وزارة والرياضة عن تنظيم مؤتمر تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون، أعلنت وزارة والرياضة عن تنظيم مؤتمر تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في ".



وقالت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، أن هذا المؤتمر الذي يقام يوم الخميس 13 الجاري في فندق فينيسيا، "يمثل فرصة حقيقية لبناء رياضة وطنية، قائمة على أُسس علمية، وفق استراتيجية نابعة من تجارب دولية رفيعة المستوى وتجارب ميدانية محلية".



واعتبرت الوزيرة بايراقداريان إن "رعاية فخامة الرئيس لهذا المؤتمر تعكس مدى اهتمامه واهتمام والحكومة بالرياضة واعتبارها أولوية، كما أن لمشاركة المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) وصندوق قطر للتنمية (Qatar Fund) قيمة رفيعة تعبر عن مصداقية عالية".



ويقام حفل الافتتاح عند العاشرة من الخميس 13 الجاري، وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لرئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي السيد آل حنزاب والمدير العام لصندوق قطر للتنمية السيد فهد السليطي ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان.



ويتوقع أن يحضر حفل الافتتاح، وزراء وسفراء دول عربية وأجنبية ونواب ورؤساء جامعات ورؤساء وأمناء سرّ الاتحادات الرياضية في لبنان وشخصيات متنوعة وإعلاميون، كما تمت دعوة شخصيات عالمية ذات خبرة وتجربة للمشاركة في جلستين متتاليتين.



ويتخلل المؤتمر جلسات مع خبراء دوليين وطاولة مستديرة موسّعة بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية والجهات الراعية ومنظمات تهدف الى عرض تطلعاتهم وتجاربهم وآرائهم بشأن الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان.