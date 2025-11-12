المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

يرعى رئيس الجمهورية ، عند الساعة العاشرة من الغد الخميس في فندق فينيسيا، حفل افتتاح المؤتمر الوطني الذي تنظمه وزارة والرياضة بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في ".



يقام المؤتمر بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)، ومشاركة من برنامج الرياضة من أجل التنمية والسلام التابع لصندوق قطر للتنمية (QFFD).



ويتخلل المؤتمر جلستين بمشاركة وزراء سابقين من بريطانيا واسبانيا وصربيا وخبراء من جامعتي هارفرد والسوربون وخبراء في النزاهة والحوكمة، وطاولة مستديرة موسّعة بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية والجهات الراعية والمنظمات ذات الصلة.