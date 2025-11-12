الأخبار
المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
رياضات متنوعة

2025-11-12 | 05:24
المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

يرعى رئيس الجمهورية حفل افتتاح المؤتمر الوطني الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة

يرعى رئيس الجمهورية جوزاف عون، عند الساعة العاشرة من صباح الغد الخميس في فندق فينيسيا، حفل افتتاح المؤتمر الوطني الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان".

يقام المؤتمر بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)، ومشاركة من برنامج الرياضة من أجل التنمية والسلام التابع لصندوق قطر للتنمية (QFFD).

ويتخلل المؤتمر جلستين بمشاركة وزراء سابقين من بريطانيا واسبانيا وصربيا وخبراء من جامعتي هارفرد والسوربون وخبراء في النزاهة والحوكمة، وطاولة مستديرة موسّعة بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية اللبنانية والجهات الراعية والمنظمات ذات الصلة.

