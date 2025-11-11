الأخبار
المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

المؤتمر الوطني تحت عنوان &quot;نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان&quot;
رياضات متنوعة

2025-11-11 | 06:50
المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

تنظم وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون

تنظم وزارة الشباب والرياضة، برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSSومشاركة من برنامج الرياضة من أجل التنمية والسلام التابع لصندوق قطر للتنمية (QFFD) مؤتمر وطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"، وذلك يوم الخميس 13 الجاري في فندق فينيسيا.

 

وقالت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان "أن هذا الحدث يُشكّل محطة غير مسبوقة لبناء الرياضة الوطنية على أُسس علميّة، ورعاية الرئيس لها تعكس قيمتها وأهميتها وأولويتها بالنسبة الى العهد، فالرياضة هي الشباب والأجيال والمستقبل، وواجبنا تجاهها أن نضع لها ركيزة ثابتة قائمة على أرضية صلبة، واستراتيجية ذات خطط مستدامة وطويلة الأمد".

 

وقال رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي السيد محمد آل حنزاب "إن إطلاق مسار الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان، برعاية فخامة الرئيس، هو حدث تاريخي بكل معنى الكلمة، فهو يُترجم إرادةً وطنية صادقة في تحويل الرياضة من نشاطٍ فردي إلى سياسة دولة وأداة تنمية".

وأضاف "من هذا المنطلق، يفخر المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) بشراكته مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، وبمشاركة من صندوق قطر للتنمية (QFFD)، في وضع الأسس العلمية والمؤسساتية لتعزيز النزاهة والحوكمة والأمن في المجال الرياضي".

 

ويشارك في الجلسات وزراء سابقون من بريطانيا واسبانيا وصربيا وخبراء من جامعتي هارفرد والسوربون وخبراء في النزاهة والحوكمة، كما يتخلل المؤتمر طاولة مستديرة موسّعة بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية اللبنانية والجهات الراعية ومنظمات تهدف الى عرض تطلعاتهم وتجاربهم وآرائهم بشأن الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان.

 

الجلسة الأولى

بعد الجلسة الافتتاحية، تقام الجلسة الأولى بعنوان "وضع استراتيجية وطنية للرياضة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، ويتخللها المداخلات التالية:

·       السيد ريشار كاربون – وزير الرياضة السابق في المملكة المتحدة.

·       د. ميغيل كاردينال – وزير الرياضة السابق في إسبانيا.

·       السيدة سنيزانا ساماردزيتش ماركوفيتش – وزيرة الشباب والرياضة السابقة في صربيا والمديرة العامة السابقة للديمقراطية في مجلس أوروبا.

·       البروفسور مات اندروز – كلية كينيدي في جامعة هارفرد.

·       البروفسور ريكاردو هوزمان – مدير مركز التنمية الدولية، كلية كينيدي في جامعة هارفرد.

·       بحضور الدكتورة نورا بيراقداريان، وزيرة الشباب والرياضة في لبنان.

·       يدير الجلسة السيد ماسيميليانو مونتاناري – المدير التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي.

 

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية، فستكون بعنوان "رياضة آمنة وحوكمة جيدة كجزء من الاستراتيجيات الوطنية للرياضة"، ويتحدث فيها كل من:

·       السيد ايمانويل ميديروس – مدير عام التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA).

·        البروفسور لوران فيدال – مدير الاخلاقيات الرياضية في جامعة السوربون.

·       د. كريستوس اناغنوستوبولوس – أستاذ مُشارك، كرسي اليونيسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعاية في الرياضة – جامعة حمد بن خليفة.

·       السيد بويان مياتوفيتش – جمعية الأندية المتعددة الرياضات الأوروبية.

·       يدير الجلسة السيد ماسيميليانو مونتاناري – المدير التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي.

 

الجلسة الثالثة: طاولة مستديرة

·       طاولة مستديرة بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية اللبنانية والجهات الراعية ومنظمات بعنوان "المجتمع المدني، لبداء تطلعاتهم بشأن الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان".

·       يدير الجلسة: السيد حسن شرارة – رئيس مصلحة الشباب بالإنابة في وزارة الشباب والرياضة.

المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

