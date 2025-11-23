الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لاعبة تتقدّم ببلاغ بسبب صور مزيّفة بالذكاء الاصطناعي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعبة تتقدّم ببلاغ بسبب صور مزيّفة بالذكاء الاصطناعي
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-11-23 | 08:24
لاعبة تتقدّم ببلاغ بسبب صور مزيّفة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف استخدام صورتها ومقاطع فيديو تعود إليها في مواد إعلانية مزيّفة

تقدّمت لاعبة الريشة الطائرة الماليزية غو جين وي ببلاغ رسمي لدى الشرطة، بعد اكتشاف استخدام صورتها ومقاطع فيديو تعود إليها في مواد إعلانية مزيّفة، جرى التلاعب بها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبدو وكأنّها تروّج لمنصّات للمقامرة والعروض الوهميّة.
وأوضحت اللاعبة أنّها تلقّت رسائل واستفسارات من متابعين حول مشاركتها المزعومة في حملات ترويج لأنشطة لا تمتّ إلى مسيرتها الرياضية بصلة، قبل أن يتبيّن أنّ صورها قد خضعت لتعديل رقمي، وأُضيفت إليه شعارات مضلِّلة وعبارات منسوبة إليها لم تصدر عنها.
وأكّدت اللاعبة أنّها لم تمنح أي جهة حقّ استخدام صورتها في مثل هذه الإعلانات، معتبرةً ما حدث إساءة صريحة لسمعتها كلاعبة دولية.
غو جين وي حذّرت الجمهور من الانخداع بهذه المواد، ودعت إلى توخّي الحذر عند مشاهدة أي محتوى منسوب إلى الرياضيين، في ظلّ القدرة المتزايدة لتقنيات التزييف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور ومقاطع يصعب تمييزها عن الواقع.
وفي المقابل، أكّدت الجهات الأمنية أنّها باشرت التحقيق لتحديد المسؤولين عن إعداد هذه الإعلانات ونشرها، في قضية تُسلّط الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية أكثر صرامة لحماية صورة الأفراد في الفضاء الرقمي.


مقالات ذات صلة

إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال
2025-10-03

إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال

درة تحتضن طفولتها بصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي: "كنت أتمنى أن تكون ابنتي"
2025-09-18

درة تحتضن طفولتها بصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي: "كنت أتمنى أن تكون ابنتي"

درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً
2025-09-17

درة زروق تحتضن طفولتها بصورة بالذكاء الاصطناعي ورسالة مؤثرة تشعل تفاعلاً واسعاً

لأول مرة في العالم.. وزيرة بالذكاء الاصطناعي
2025-09-12

لأول مرة في العالم.. وزيرة بالذكاء الاصطناعي

لاعبة تتقدّم ببلاغ بسبب صور مزيّفة بالذكاء الاصطناعي

رياضة

رياضات متنوعة

الريشة الطائرة

غو جين وي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بايج تنهار بالبكاء بعد اتهامها بالغش في بطولة للجولف
رحيل البطلة البارالمبية الأسترالية عن 28 عاماً

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

حادثة طَعن تُربك فريقا جامعيا في الولايات المتحدة
07:48

حادثة طَعن تُربك فريقا جامعيا في الولايات المتحدة

تعرض فريق كرة القدم الأميركي لهزّة عنيفة

07:48

حادثة طَعن تُربك فريقا جامعيا في الولايات المتحدة

تعرض فريق كرة القدم الأميركي لهزّة عنيفة

فيديو - رياضي أذربيجاني ينجز أول "Full-Full-Full" في العالم
07:46

فيديو - رياضي أذربيجاني ينجز أول "Full-Full-Full" في العالم

كتب الرياضي الأذربيجاني توفيق علييف التاريخ

07:46

فيديو - رياضي أذربيجاني ينجز أول "Full-Full-Full" في العالم

كتب الرياضي الأذربيجاني توفيق علييف التاريخ

بايج تنهار بالبكاء بعد اتهامها بالغش في بطولة للجولف
07:42

بايج تنهار بالبكاء بعد اتهامها بالغش في بطولة للجولف

تعرضت لاعبة الجولف الشهيرة بايج سبيراناك للاتهام

07:42

بايج تنهار بالبكاء بعد اتهامها بالغش في بطولة للجولف

تعرضت لاعبة الجولف الشهيرة بايج سبيراناك للاتهام

اخترنا لك
حادثة طَعن تُربك فريقا جامعيا في الولايات المتحدة
07:48
فيديو - رياضي أذربيجاني ينجز أول "Full-Full-Full" في العالم
07:46
بايج تنهار بالبكاء بعد اتهامها بالغش في بطولة للجولف
07:42
رحيل البطلة البارالمبية الأسترالية عن 28 عاماً
2025-11-18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025