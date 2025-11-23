لاعبة تتقدّم ببلاغ بسبب صور مزيّفة بالذكاء الاصطناعي

اكتشاف استخدام صورتها ومقاطع فيديو تعود إليها في مواد إعلانية مزيّفة

تقدّمت لاعبة الريشة الطائرة الماليزية غو جين وي ببلاغ رسمي لدى الشرطة، بعد اكتشاف استخدام صورتها ومقاطع فيديو تعود إليها في مواد إعلانية مزيّفة، جرى التلاعب بها عبر تقنيات لتبدو وكأنّها تروّج لمنصّات للمقامرة والعروض الوهميّة.

وأوضحت اللاعبة أنّها تلقّت رسائل واستفسارات من متابعين حول مشاركتها المزعومة في حملات ترويج لأنشطة لا تمتّ إلى مسيرتها الرياضية بصلة، قبل أن يتبيّن أنّ صورها قد خضعت لتعديل رقمي، وأُضيفت إليه شعارات مضلِّلة وعبارات منسوبة إليها لم تصدر عنها.

وأكّدت اللاعبة أنّها لم تمنح أي جهة حقّ استخدام صورتها في مثل هذه الإعلانات، معتبرةً ما حدث إساءة صريحة لسمعتها كلاعبة دولية.

غو جين وي حذّرت الجمهور من الانخداع بهذه المواد، ودعت إلى توخّي الحذر عند مشاهدة أي محتوى منسوب إلى الرياضيين، في ظلّ القدرة المتزايدة لتقنيات التزييف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على إنتاج صور ومقاطع يصعب تمييزها عن الواقع.

وفي المقابل، أكّدت الجهات الأمنية أنّها باشرت التحقيق لتحديد المسؤولين عن إعداد هذه الإعلانات ونشرها، في قضية تُسلّط الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية أكثر صرامة لحماية صورة الأفراد الرقمي.





