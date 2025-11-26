أولمبية كندية تواجه إيقافًا بسبب انتهاك لوائح المنشّطات

أكثر الرياضيات تتويجا في تاريخ كندا الأولمبي

أحدثت قضية السباحة أولِكسيّاك، أكثر الرياضيات تتويجا في تاريخ كندا الأولمبي، جدلًا واسعًا بعد إعلان إيقافها عن المنافسات لمدة عامين بسبب انتهاك قواعد المنشّطات، ليس عبر عيّنة إيجابية لمادة محظورة، بل نتيجة ثلاث مخالفات مرتبطة ببيانات "مكان التواجد" خلال 12 شهرًا.

فالوكالة الدولية للفحوص (ITA) أوضحت أن أولكسيّاك ارتكبت ثلاث إخفاقات متتالية في تحديث معلومات موقعها للخضوع لفحوصات مفاجئة، ما يُعدّ بموجب اللوائح مخالفة كاملة تستوجب الإيقاف.

وتمتد فترة عدم الأهلية حتى 14 - يوليو 2027، مع إلغاء كل النتائج التي حققتها منذ منتصف حزيران - 2025، بما في ذلك أي ميداليات أو نقاط أو جوائز.

أولكسيّاك، صاحبة ذهبية 100 متر حرّة في أولمبياد ريو 2016 ومجموع سبع ميداليات أولمبية، قبلت العقوبة دون استئناف، ما فسّره مراقبون برغبتها في طيّ الملف سريعًا والحفاظ على فرصة العودة قبل أولمبياد لوس أنجلِس 2028.

في المقابل، أعادت القضية فتح حول قسوة نظام "أماكن التواجد" والضغط النفسي واللوجستي الذي يفرضه على الرياضيين النخبة، وسط تأكيد هيئات مكافحة المنشّطات أنّ الالتزام الصارم بهذه الآليّة ضروري لضمان نزاهة المسابقات، حتى في حالات غياب أي عيّنة إيجابية لمواد محظورة.







