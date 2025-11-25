الأخبار
فيديو – مشهد مجنون .. يوغا وتأمل في حرارة -55

فيديو – مشهد مجنون .. يوغا وتأمل في حرارة -55
رياضات متنوعة

2025-11-25 | 01:13
فيديو – مشهد مجنون .. يوغا وتأمل في حرارة -55

جلس في حالة تأمّل عميق وسط عاصفة ثلجية في جبال الهيمالايا

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"أليوغي" الهندي ساتيندرا ناث، المعروف أيضًا بلقب "ماهيوغي ساتيندرا ناث" جدلًا واسعًا، وهو يجلس في حالة تأمّل عميق وسط عاصفة ثلجية في جبال الهيمالايا، بينما يغطيه الجليد بالكامل تقريبًا. 
وتؤكد منظمة "Kaulantak Peeth" الروحية، التي يتولى ناث رئاستها في منطقة كولو بولاية هيماشال براديش شمالي الهند، أنّ المشهد صُوِّر في وادِي سِيراج خلال موجة صقيع قاسية، وأنّ حرارة الجو وصلت إلى نحو 55 درجة مئوية تحت الصفر، بحسب روايتها.
وبحسب المنظمة وتلامذة ناث، فإنّ اليوغي الهندي يمارس التأمّل واليوغا في بيئات جليديّة قاسية منذ أكثر من 20 عامًا، في إطار تقاليد "اليوغا السِّدّية" في الهيمالايا، التي تركّز على ضبط التنفّس وحرارة الجسد عبر ممارسات روحيّة صارمة، كما أمضى سنوات في الكهوف والمرتفعات الثلجية للتدرّب على هذه الطقوس.
في المقابل، عبّر عدد من المعلّقين والناشطين على المنصات الرقمية عن تشكيكهم في دقّة ادعاء درجة الحرارة أو طول فترة بقائه في هذه الظروف، معتبرين أنّ التحقّق العلمي من الظروف المحيطة بالفيديو ما زال غير متاح بشكل مستقلّ.
ورغم الانقسام حول التفاصيل، أعاد الفيديو تسليط الضوء على تقاليد التأمل واليوغا في الهيمالايا، وعلى الحدود القصوى التي يمكن للجسد البشري تحمّلها، مع تأكيد مختصين على خطورة تعريض غير المدرَّبين أنفسهم لدرجات حرارة متجمّدة من دون تجهيزات وإشراف طبّي مناسب.



