12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون

حقق منتخب للبادمنتون انجازاً نوعياً في بطولة غرب أسيا

حقق منتخب للبادمنتون انجازاً نوعياً في بطولة غرب أسيا التي أقيمت في بين 19 الجاري و26 منه لما دون 15 و17 و23 عاماً، حيث فاز بـ12 بينها ميداليتين ذهبيتين، 4 ميداليات فضية و6 برونزية.

تألفت البعثة من نيكول شويري رئيسةً، طوني شويري مدرباً للفريق و12 لاعب ولاعبة هم كريستوف أبي يونس، زينا كزما، روبن شويري، كارل سلوم، أوليفر ، ريبيكا عبدو، ماريا الحلو، ماريا كريستينا بو ، شربل مسلم، جاد الشيخ ، سيان بو عبود وياسمينا خوري.

وأتت النتائج على الشكل التالي:



نتائج الفرق:

- ما دون ال 15 عاماً: مركز ثاني (ميدالية فضية): سيان بو عبود، ياسمينا خوري، جاد الشيخ حسين وشربل مسلم.

- ما دون ال 17 عاماً: مركز أول (ميدالية ذهبية): روبن شويري، كارل سلوم، ماريا كريتسينا بو نصار زسارة ماريا الحلو.

- ما دون ال 23 عاماً: مركز ثاني (ميدالية فضية): كريستوف أبي يونس، أوليفر خوري، ريبيكا عبدو وزينا كزما.



نتائج الفردي:

ما دون ال 15 عاماً:

- فردي سيدات: مركز ثالث (ميدالية برونزية): سيان بو عبود

- زوجي سيدات: مركز ثالث (ميدالية برونزية): ياسمينا خوري وسيان بو عبود

- ززوجي رجال: مركز ثالث (ميدالية برونزية): جاد الشيخ حسين وشربل مسلم



ما دون ال 17 عاماً:

- فردي سيدات: مركز ثاني (فضية): سارة ماريا الحلو

- زوجي رجال: مركز ثاني (فضية) روبن شويري وكارل سلوم

- زوجي مختلط: مركز ثالث (برونزية) روبن شويري وسارة ماريا الحلو



ما دون ال 23 عاماً:

- فردي سيدات: مركز ثالث (برونزية) ريبيكا عبدو

- فردي رجال: مركز ثالث (برونزية) كريستوف أبي يونس

- زوجي رجال: مركز أول (ذهبية) كريستوف أبي يونس وأوليفر خوري







