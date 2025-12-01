فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها

A italiana Erica Simonetti foi rápida para atacar e vencer a lutadora da mongólia Dambadarjaa! Bronze pra Itália 🥋🥉#JudôNoCombate pic.twitter.com/acHenlOaSO — Combate (@combate) November 30, 2025

استبعدت بطلة في الجودو، ليا فونتين، من منافسات سلسلة "غراند سلام" في ، بعدما "عضّت" منافستها إيريكا سيمونيتي، بعد دقائق على بداية النزال ضمن وزن فوق 78 كيلوغراماً.ونفت البعثة الفرنسية لصحيفة ليكيب الاتهام، وقالت إن احتكاك أسنان فونتين بيد سيمونيتي، التي نالت الميدالية البرونزية لاحقاً، قد يكون وقع نتيجة ضغط على الوجه أثناء الاشتباك على .وتملك فونتين، 24 عاما، ميداليتين فضيتين في بطولات للفرق المختلطة عاميّ 2021 و2024، ولقبيّ في الفئة نفسها عاميّ 2022 و2024، وثلاث ذهبيات في بطولات غراند سلام، وذهبية للشابات 2021.