فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها

استبعدت بطلة أوروبا
في الجودو، الفرنسية
ليا فونتين، من منافسات سلسلة "غراند سلام" في أبو ظبي
، بعدما "عضّت" منافستها الإيطالية
إيريكا سيمونيتي، بعد دقائق على بداية النزال ضمن وزن فوق 78 كيلوغراماً.
ونفت البعثة الفرنسية لصحيفة ليكيب الاتهام، وقالت إن احتكاك أسنان فونتين بيد سيمونيتي، التي نالت الميدالية البرونزية لاحقاً، قد يكون وقع نتيجة ضغط على الوجه أثناء الاشتباك على الأرض
.
وتملك فونتين، 24 عاما، ميداليتين فضيتين في بطولات العالم
للفرق المختلطة عاميّ 2021 و2024، ولقبيّ بطولة أوروبا
في الفئة نفسها عاميّ 2022 و2024، وثلاث ذهبيات في بطولات غراند سلام، وذهبية بطولة العالم
للشابات 2021.