4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها

فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب &quot;عضّ&quot; منافستها
رياضات متنوعة

2025-12-01 | 03:23
فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها

نفت البعثة الفرنسية لصحيفة ليكيب الاتهام

استبعدت بطلة أوروبا في الجودو، الفرنسية ليا فونتين، من منافسات سلسلة "غراند سلام" في أبو ظبي، بعدما "عضّت" منافستها الإيطالية إيريكا سيمونيتي، بعد دقائق على بداية النزال ضمن وزن فوق 78 كيلوغراماً.
ونفت البعثة الفرنسية لصحيفة ليكيب الاتهام، وقالت إن احتكاك أسنان فونتين بيد سيمونيتي، التي نالت الميدالية البرونزية لاحقاً، قد يكون وقع نتيجة ضغط على الوجه أثناء الاشتباك على الأرض.
وتملك فونتين، 24 عاما، ميداليتين فضيتين في بطولات العالم للفرق المختلطة عاميّ 2021 و2024، ولقبيّ بطولة أوروبا في الفئة نفسها عاميّ 2022 و2024، وثلاث ذهبيات في بطولات غراند سلام، وذهبية بطولة العالم للشابات 2021.



مقالات ذات صلة

فيديو - البطلة البرازيلية خنقت منافستها الروسيّة
2025-10-13

فيديو - البطلة البرازيلية خنقت منافستها الروسيّة

فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة
2025-11-29

فيديو - أسقطت منافستها على طريقة فنون القتال المختلطة

فيديو - البرازيلية ماكنزي بطلة للعالم
2025-10-26

فيديو - البرازيلية ماكنزي بطلة للعالم

خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا
2025-11-25

خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا

فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها

رياضة

رياضات متنوعة

ليا فونتين

إيريكا سيمونيتي

12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون
2025-11-26

12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون

حقق منتخب لبنان للبادمنتون انجازاً نوعياً في بطولة غرب أسيا

2025-11-26

12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون

حقق منتخب لبنان للبادمنتون انجازاً نوعياً في بطولة غرب أسيا

أولمبية كندية تواجه إيقافًا بسبب انتهاك لوائح المنشّطات
2025-11-25

أولمبية كندية تواجه إيقافًا بسبب انتهاك لوائح المنشّطات

أكثر الرياضيات تتويجا في تاريخ كندا الأولمبي

2025-11-25

أولمبية كندية تواجه إيقافًا بسبب انتهاك لوائح المنشّطات

أكثر الرياضيات تتويجا في تاريخ كندا الأولمبي

فيديو – مشهد مجنون .. يوغا وتأمل في حرارة -55
2025-11-25

فيديو – مشهد مجنون .. يوغا وتأمل في حرارة -55

جلس في حالة تأمّل عميق وسط عاصفة ثلجية في جبال الهيمالايا

2025-11-25

فيديو – مشهد مجنون .. يوغا وتأمل في حرارة -55

جلس في حالة تأمّل عميق وسط عاصفة ثلجية في جبال الهيمالايا

12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون
2025-11-26
أولمبية كندية تواجه إيقافًا بسبب انتهاك لوائح المنشّطات
2025-11-25
فيديو – مشهد مجنون .. يوغا وتأمل في حرارة -55
2025-11-25
لاعبة تتقدّم ببلاغ بسبب صور مزيّفة بالذكاء الاصطناعي
2025-11-23

