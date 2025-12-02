جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام

أعلن مجلس امناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود اسماء المتوجين بجائزته السنوية في نسختها السابعة لاختيار الافضل والابرز في دعم وترسيخ قيم الثقافة الرياضية خلال العام ٢٠٢٥.

وتضمنت الجائزة أحد عشرة فئة رياضية وشبابية، وجاءت الاختيارات هذا العام لتواصل السير على ذات المعايير التي كانت في النسخ الست الماضية، والتي تقوم على اعلاء قيم الروح الرياضية وسمات الأخلاق والكفاءة في العمل والانجاز المتميز والأثر الإيجابي الطيب الذي يتركه من سيتم تتويجهم.



شخصية الثقافة الرياضية العربية

ووفقاً لهذه المعايير، توج بلقب شخصية الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٥، الدكتور احمد المبرقع وزير الشباب والرياضة في العراق رئيس اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس الوزراء الشباب والرياضة العرب الذي دعم الشباب العراقي عبر المنشآت والبرامج الرياضية والثقافية وبرامج الاعمال واستضاف اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بعد غياب طويل واستضاف ورعى انشطة وفعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٥.



جائزة الثقافة الرياضة العربية التقديرية

وتوج بحائزة الثقافة الرياضة العربية التقديرية كل من الأميرة ريما بنت بندر ال سعود كونها اول سيدة سعودية تتولى منصب سفير لبلدها في الأميركية وترأست الادارة النسائية في الهيئة العامة للرياضة وانتخبت عضوا في اللجنة الاوليمبية الدولية عام ٢٠٢٠ وحققت نجاحات طيبة خلال رئاسة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتوج بالجائزة نفسها، الفريق أول ركن خالد حفتر، رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الرئيس الفخري للاتحاد الليبي للثقافة الرياضية، الذي رعى العديد من الفعاليات والانشطة الشبابية والرياضية للأعياد الفردية والجماعية، وقدم الدعم المادي والمعنوي للعديد من الاندية والمؤسسات الشبابية مما ساهم في تطوير بنيتها التحتية وتحسين اداءها، وشجع المبادرات الشبابية والثقافية لتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وشارك في اطلاق حملات التوعية الوطنية لتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماهيري والروح الرياضية، الى جانب اهتمامه بالرياضة العسكرية وتعزيز روح التنافس، وهو صاحب فكرة انشاء مدينة المشير العسكرية الرياضية.

وتوج بالجائزة نفسها أيضاً، الاستاذ الدكتور فتحي ندا، استاذ دكتور في كلية علوم الرياضة في جامعة طنطا، والنقيب العام لنقابة المهن الرياضية في مصر، وعضو الأسبق، والذي تبنى استراتيجية الارتقاء بالعاملين في مجال الرياضة من خلال دراسات مكثفة تولتها النقابة لجميع الكوادر العاملة من اداريين ومدربين واخصائيين، واسس اكاديمية تدريب وعقد المتفرقات تعاون وشراكة مع العديد من الهيئات العلمية والثقافية والرياضية لخدمة اعضاء النقابة، وجدد وحدث مقر النقابة واطلق قناة تلفزية وصالون ثقافي وجائزة الكنانة للمتميزين.



جائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء

وتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء كل من "جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأةً" وهي تهدف إلى تمكين المرأة في المجال الرياضي، وتسلط الضوء على إنجازات المرأة في القطاع الرياضي، وتعزيز التنافسية والتميز، وخلق بيئة داعمة لها.

وتوج بالجائزة نفسها، العميد جهاد باشا قطيشات، نائب رئيس اللجنة الاوليمبية الأردنية ورئيس المكتب التنفيذي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الاوليمبية العربية وصاحب مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الرياضة العسكرية والاتحادات الرياضية.

وتوج بالجائزة نفسها أيضاً، الاستاذ خالد الحسين، وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية، مدير ادارة الاعلام والنشر بالرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقا، والاستاذ زهير عمار، اللاعب والمدرب في الكرة الطائرة مع منتخبي مصر والبحرين، والخبير الدولي والاستشاري للاتحاد الدولي للكرة الطائرة والعديد من اللجان الاوليمبية والاتحادات العربية في مجال التسويق الرياضي، والمحاضر في العديد من الجامعات وله العديد من الدراسات والابحاث في مجال الادارة الرياضية والدبلوماسية الرياضية والتسويق والاستثمار الرياضي.



جائزة الثقافة الرياضية العربية للإنجاز

وتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية للإنجاز منتخب المغرب للشباب لكرة القدم لفوزه بكأس في شيلي ٢٠٢٥ ومنتخب الاردن لكرة القدم لتأهله للمرة الاولى لنهائيات كأس العالم والمنتخب المصري للطائرة جلوس لفوزه ببطولة العالم جلوس.



جائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي المثالي

وتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي المثالي اللاعب الجزائري جمال ساجاتي صاحب فضية سباق ٨٠٠ متر في بطولة العالم باليابان ٢٠٢٥ وصاحب فضية دورة الالعاب الاولمبية طوكيو ٢٠٢٠ وصاحب برونزية دورة الالعاب الاولمبية في باريس ٢٠٢٤.

ولدى السيدات، توجت بجائزة الثقافة الرياضية العربية الرياضية المثالية الرباعة المصرية سارة سمير، بطلة العالم لرفع الاثقال، وصاحبة ثلاث ميداليات في بطولة العالم في رفع الاثقال بالنرويج، وذهبيتين وفضية في دورة العاب التضامن الإسلامي، وصاحبة فضية دورة الالعاب الاولمبية - باريس ٢٠٢٤، وصاحبة برونزية دورة الالعاب الاولمبية - ريو دي جانيرو ٢٠١٦.



جائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي الواعد

وتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي الواعد اللاعب الاردني محمد الجعفري، لاعب الكاراتيه الحائز على ذهبية بطولة اسيا في اوزبكستان وذهبية دورة الالعاب العالمية للصالات المغلقة في الصين وذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في المغرب وبرونزية بطولة العالم بالقاهرة.

ولدى السيدات، توجت بالجائزة كل من، المصرية فريدة خليل، بطلة العالم للخماسي (١٤ عاما) حيث فازت بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للكبار في ليتوانيا لتصبح أصغر بطلة عالمية في تاريخ اللعبة وتصدرت التصنيف العالمي للسيدات وحصدت أربع بطولات عالم في عام واحد، والبطلة الفلسطينية فيفيان عليص، لاعبة "المواي تاي الفلسطينية المتوجة بذهبية دورة الالعاب الاسيوية للشباب.



جائزة الثقافة الرياضية العربية للإعلام الرياضي

توج بجائزة الثقافة الرياضية العربية للإعلام الرياضي كل من الاعلامي الاردني عثمان القريني، المعلق الرياضي المتميز على الألعاب الرياضية كافة في التلفزيون الاردني والجزيرة الرياضية وبي ان سبورت القطرية، والاعلامي اللبناني محمد حمادة، أحد أبرز الاعلاميين العرب، حيث كانت له بصمة بارزة في وكالة فرانس برس والعديد من الصحف والقنوات الفضائية العربية منها دبي الرياضية وبي ان سبورت الرياضية وشارك في تغطية العديد من الدورات الاوليمبية صحافيا ومعلقا ومحللا.

كذلك، نال الجائزة، الاعلامي التونسي توفيق لعبيدي، المعلق والصحافي البارز الذي تولى رئاسة القسم الرياضي بالتلفزة التونسية وهو عضو فريق التعليق العربي الموحد في الدورات الاوليمبية، والاعلامي المغربي بدر الدين الادريسي، رئيس تحرير صحيفة المنتخب المغربية ورئيس الجمعية المغربية للصحافيين الرياضيين واحد أبرز عناصر مجلة الصقر القطرية.

ونالت إذاعة اون سبورت اف ام المصرية الجائزة، حيث تولي اهتماما كبيرا بنشر الثقافة الرياضية عبر برامجها، وقد خصصت برنامجا يحمل اسم أصل الرياضة لنشر قيم الرياضة بين المستمعين، وقدمت عدة حلقات عن الثقافة الرياضية ودورها في المجتمع الرياضي والعام، بالإضافة الى تغطيتها المتميزة لكافة البطولات الرياضية وكذلك برامجها الحوارية.



جائزة الثقافة الرياضية العربية للمسؤولية المجتمعية

فاز بالجائزة كل من اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، حيث قامت بعمل ملحمي في اغاثة النازحين من شمال رفح الى جنوبها واقامت عدة مخيمات لإيواء الفلسطينيين تجاوزت عشر مخيمات وقامت بلم شمل العديد من الاسر وتزويدهم بكل متطلبات الحياة وكذلك وسائل ترفيه للأطفال وفصول دراسية.

وفاز بالجائزة نفسها "وحدة امن الملاعب الأردنية"، وهي وحدة تابعة لمديرية الامن العام تأسست عام ٢٠١٦ وتتكون من لاعبين في المنتخبات الوطنية لكافة الألعاب الرياضية ومهمتها توفير المظلة الامنية لجميع البطولات المحلية والدولية التي تقام على الملاعب الأردنية.



جائزة الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية

فاز بالجائزة كل من القطري خالد عبد البنعلي، الذي يمتلك سجلاً واسعاً من الأعمال الخيرية والإنسانية في عدد من الدول حول العالم، من بينها مصر، تونس، الجزائر، وإندونيسيا، حيث قدّم مبادرات توزيع مساعدات متنوعة، إلى جانب دعمه لعدد من الحالات الصحية وإجراء عمليات جراحية للفئات المحتاجة. وأسهمت جهوده في تعزيز حضوره الإنساني، وإبراز قيم العطاء التي يحرص على تمثيلها داخل قطر وخارجها.

وفاز بالجائزة نفسها "مبادرة WE’AM "، وهي مبادرة تهدف الى الكشف عن ودعم الموهوبين من الشباب من خلال الرياضة والتعليم وتركز على تدريب الفتيات ما بين 14 و18 سنة، وتعمل على دمج الرياضة مع القيادة والمجتمع.



جائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل اتحاد رياضي للعبة جماعية

وتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل اتحاد رياضي عربي للعبة جماعية، الجامعة المغربية لكرة القدم، حيث حققت عدة انجازات أهمها، الفوز بكأس العالم للشباب في شيلي ٢٠٢٥، والتأهل الى دور الثمانية لكأس العالم للناشئين، واستضافة بطولة كأس الامم الافريقية ٢٠٢٥، واستضافة حفل الفائزين بجوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ومنح فرص ذهبية للمدربين الوطنيين الذين يتولون قيادة منتخبات المغرب من الناشئين الى المنتخب الاول وحققوا انجازات كبيرة.



جائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل اتحاد رياضي عربي للعبة فردية

توج بالجائزة الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الأكثر تتويجاً وحصدا للميداليات هذا العام واهمها ميدالية فضية في سباق ٤٠٠ متر سيدات في بطولة العالم في طوكيو، وفي دورة التضامن الاسلامي خمس ميداليات ذهبية في سباقات ١٠٠ متر ٨٠٠ متر و٤٠٠ متر سيدات و١٠ الاف متر رجال وفضية سباق ٤في ١٠٠ متر تتابع وفضية ١٠ الاف متر سيدات وبرونزية دفع الجلة، وحقق لاعبو البحرين الميدالية الفضية في سباق 3000م موانع.



جائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل اولمبية عربية

وتوج بجائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل لجنة اولمبية عربية، اللجنة الاولمبية السعودية، لتنظيمها المتميز لدورة العاب التضامن الإسلامي.



حدث العام

كما توج بجائزة الثقافة الرياضية العربية لحدث العام، استضافة البحرين لدورة الالعاب الاسيوية الثالثة للشباب، وهي اول دورة اسيوية او عربية تستضيفها البحرين وقدمت تنظيما مثاليا.



