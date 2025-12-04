بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة

حصدت أربع ميداليات ذهبية في بطولة

في مقابلة صحفيّة، فاجأت صوفيا ليسكون، بطلة للغطس في الماء، البالغة من العمر 23 عاما، الجميع بإعلانها استبدال جنسيتها بالروسية.

وكانت صوفيا فازت بالميدالية الفضية لرياضة القفز من على منصة 10 أمتار - زوجي مختلط في بطولة 2022، وحصدت أربع ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا، وخمس ميداليات فضية، وبرونزيتين.

وقالت صوفيا "أخطط للتنافس مع المنتخب الروسي، وسيكون عليّ أولا التنافس في بطولة روسية داخلية، وتحقيق نتائج جيدة".

وأشارت صوفيا إلى أنها ستجد ما تفعله في بعد اعتزالها "لقد عملت بالفعل كمدربة في ، وحصلت على بعض المال الإضافي، وعملت مع أطفال في الرابعة والخامسة من عمرهم، بعضهم السباحة معي، والبعض الآخر تعلم الغوص".

ونُقل عن صوفيا أنها ناقشت انتقالها مع مدربة المنتخب الروسي للغوص، أولغا فيوكتيستوفا، التي تشغل هذا المنصب منذ 24 الثاني - يناير 2025، بعدما أدركت أن هذه الرياضة لم تعد تنمو في أوكرانيا، وأنها لا تجد الدعم.

وقالت "في النهاية، أدركت بشكل كامل، إنها لعبة من طرف واحد، لا أحد يدعمني، بل على العكس، إنهم يفاقمون حالتي النفسية والوضع برمته".





