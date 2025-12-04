بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة

في مقابلة صحفيّة، فاجأت صوفيا ليسكون، بطلة أوروبا
للغطس في الماء، البالغة من العمر 23 عاما، الجميع بإعلانها استبدال جنسيتها الأوكرانية
بالروسية.
وكانت صوفيا فازت بالميدالية الفضية لرياضة القفز من على منصة 10 أمتار - زوجي مختلط في بطولة العالم
2022، وحصدت أربع ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا، وخمس ميداليات فضية، وبرونزيتين.
وقالت صوفيا "أخطط للتنافس مع المنتخب الروسي، وسيكون عليّ أولا التنافس في بطولة روسية داخلية، وتحقيق نتائج جيدة".
وأشارت صوفيا إلى أنها ستجد ما تفعله في روسيا
بعد اعتزالها "لقد عملت بالفعل كمدربة في أوكرانيا
، وحصلت على بعض المال الإضافي، وعملت مع أطفال في الرابعة والخامسة من عمرهم، بعضهم مارس
السباحة معي، والبعض الآخر تعلم الغوص".
ونُقل عن صوفيا أنها ناقشت انتقالها مع مدربة المنتخب الروسي للغوص، أولغا فيوكتيستوفا، التي تشغل هذا المنصب منذ 24 كانون
الثاني - يناير 2025، بعدما أدركت أن هذه الرياضة لم تعد تنمو في أوكرانيا، وأنها لا تجد الدعم.
وقالت "في النهاية، أدركت بشكل كامل، إنها لعبة من طرف واحد، لا أحد يدعمني، بل على العكس، إنهم يفاقمون حالتي النفسية والوضع برمته".