الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-12-04 | 00:26
بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة

حصدت أربع ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا

في مقابلة صحفيّة، فاجأت صوفيا ليسكون، بطلة أوروبا للغطس في الماء، البالغة من العمر 23 عاما، الجميع بإعلانها استبدال جنسيتها الأوكرانية بالروسية.
وكانت صوفيا فازت بالميدالية الفضية لرياضة القفز من على منصة 10 أمتار - زوجي مختلط في بطولة العالم 2022، وحصدت أربع ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا، وخمس ميداليات فضية، وبرونزيتين.
وقالت صوفيا "أخطط للتنافس مع المنتخب الروسي، وسيكون عليّ أولا التنافس في بطولة روسية داخلية، وتحقيق نتائج جيدة".
وأشارت صوفيا إلى أنها ستجد ما تفعله في روسيا بعد اعتزالها "لقد عملت بالفعل كمدربة في أوكرانيا، وحصلت على بعض المال الإضافي، وعملت مع أطفال في الرابعة والخامسة من عمرهم، بعضهم مارس السباحة معي، والبعض الآخر تعلم الغوص".
ونُقل عن صوفيا أنها ناقشت انتقالها مع مدربة المنتخب الروسي للغوص، أولغا فيوكتيستوفا، التي تشغل هذا المنصب منذ 24 كانون الثاني - يناير 2025، بعدما أدركت أن هذه الرياضة لم تعد تنمو في أوكرانيا، وأنها لا تجد الدعم.
وقالت "في النهاية، أدركت بشكل كامل، إنها لعبة من طرف واحد، لا أحد يدعمني، بل على العكس، إنهم يفاقمون حالتي النفسية والوضع برمته".


مقالات ذات صلة

ضربة روسية تتسبب بأضرار في مقر الحكومة الأوكرانية
2025-09-07

ضربة روسية تتسبب بأضرار في مقر الحكومة الأوكرانية

فيديو - البطلة البرازيلية خنقت منافستها الروسيّة
2025-10-13

فيديو - البطلة البرازيلية خنقت منافستها الروسيّة

فيديو - البرازيلية ماكنزي بطلة للعالم
2025-10-26

فيديو - البرازيلية ماكنزي بطلة للعالم

تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
2025-11-07

تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

بطلة عالمية تبدّل جنسيتها الأوكرانية الى الروسيّة

رياضة

رياضات متنوعة

صوفيا ليسكون

أولغا فيوكتيستوفا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام
2025-12-02

جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام

أعلن مجلس امناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية اسماء المتوجين بجائزته السنوية في نسختها السابعة

2025-12-02

جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام

أعلن مجلس امناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية اسماء المتوجين بجائزته السنوية في نسختها السابعة

فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها
2025-12-01

فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها

نفت البعثة الفرنسية لصحيفة ليكيب الاتهام

2025-12-01

فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها

نفت البعثة الفرنسية لصحيفة ليكيب الاتهام

12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون
2025-11-26

12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون

حقق منتخب لبنان للبادمنتون انجازاً نوعياً في بطولة غرب أسيا

2025-11-26

12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون

حقق منتخب لبنان للبادمنتون انجازاً نوعياً في بطولة غرب أسيا

اخترنا لك
جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية 2025: الوزير أحمد المبرقع شخصية العام
2025-12-02
فيديو - بطلة أوروبا خارج الغراند سلام بسبب "عضّ" منافستها
2025-12-01
12 ميدالية للبنان في بطولة غرب أسيا للبادمنتون
2025-11-26
أولمبية كندية تواجه إيقافًا بسبب انتهاك لوائح المنشّطات
2025-11-25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025