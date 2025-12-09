الأخبار
حزن كبير في عالم الملاكمة: وفاة الصاعدة خوسويه هيرنانديز

رياضات متنوعة

2025-12-09 | 00:27
وفاة الملاكم الشاب عن عمرٍ لم يتجاوز 20 عاما

أعلن موقع (BoxingScene) عن وفاة الملاكم الشاب خوسويه دافيد هيرنانديز عن عمرٍ لم يتجاوز 20 عاما، في حادث مأساوي وقع في منزله بالعاصمة المكسيكية. 
ويُعد هيرنانديز من الأسماء الواعدة في الملاكمة المحلية، حيث لفت الأنظار خلال السنوات الأخيرة بأدائه القوي وشخصيته الهادئة داخل وخارج الحلبة.
وبحسب التقارير، فقد توفي هيرنانديز أثناء محاولته حماية شقيقاته من اعتداء تعرضن له داخل المنزل، في موقف أثار إعجابا واسعا وتقديرا لتصرفه الشجاع. 
ورغم الجهود التي بذلتها السلطات بعد الحادث، تم التأكيد على أن الوفاة كانت نتيجة الاعتداء، بينما تستكمل الشرطة تحقيقاتها في القضية.
وأعربت عائلة الملاكم واتحاد الملاكمة المكسيكي وعدد من زملائه عن حزنهم العميق لفقدان لاعب عرف بأخلاقه العالية وروحه الطموحة. 
كما نعت أندية ومراكز تدريب عديدة رحيله، مؤكدين أنه كان من أبرز المواهب التي كان يُنتظر لها مستقبل كبير في الملاكمة المكسيكية.



