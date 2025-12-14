الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
لبنان يكتب اسمه بالذهب في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وفواز رئيسا للإتحاد العربي

لبنان يكتب اسمه بالذهب في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وفواز رئيسا للإتحاد العربي
رياضات متنوعة

2025-12-14 | 09:00
لبنان يكتب اسمه بالذهب في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وفواز رئيسا للإتحاد العربي

حقق المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي نتائج لافتة في بطولة العالم الخامسة

حقق المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي نتائج لافتة في بطولة العالم الخامسة التي أقيمت في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، من خلال إحراز خمسة عشر ميدالية، واحتلال مركز متقدم عالميا في هذه الرياضة.
وتوجت الميداليات بذهبية للبطلة توليب الطري وفضية للبطلة ماريانا عيد وبرونزيتين في الكاتا والقتال للبطل حبيب اللون وبرونزيات للبطلات والأبطال زينب صالح وسما حطيط ورينا شافي وليلا الهد وهمس الدايخ وتاليا شدياق وهيا جبور وحسان الخطيب وخضر سويد وجهاد الخير وهادي شمص وماجد شدياق ومحمد البزري.
وتألق في التحكيم الحكام الدوليين، هيثم كركي وعلي جعفر ورهف اسماعيل وهيلانة الزين، حيث تم اختيارهم للتحكيم في المباريات النهائية.
وتألفت البعثة اللبنانية من ٧٠ لاعباً ومدرباً وحكماً، ورافقها رئيس لجنة الإعلام هادي يونس والمدرب نور اسوم والمدرب محمد عفارة والمدرب محمد رواد المصري والمدرب هادي علوية ورئيس اللجنة الفنية الهانشي جمال الحايك ورئيس الاتحادين اللبناني والعربي علي فواز.
وكان سبق البطولة اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد العربي حيث تم انتخاب رئيس الاتحاد اللبناني علي فواز رئيسا للاتحاد العربي بإجماع الدول وبالتزكية لولاية اربع سنوات، وتصل البعثة اللبنانية الى مطار بيروت الليلة الأحد حيث سيقام استقبال حاشد لها.


لبنان يكتب اسمه بالذهب في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وفواز رئيسا للإتحاد العربي

رياضة

رياضات متنوعة

بطولة العالم للكيوكوشنكاي

علي فواز

