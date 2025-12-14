لبنان يكتب اسمه بالذهب في بطولة العالم للكيوكوشنكاي وفواز رئيسا للإتحاد العربي

حقق المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي نتائج لافتة في بطولة الخامسة التي أقيمت في عاصمة المملكة الرياض، من خلال إحراز خمسة عشر ميدالية، واحتلال مركز متقدم عالميا في هذه الرياضة.

وتوجت الميداليات بذهبية للبطلة توليب الطري وفضية للبطلة ماريانا عيد وبرونزيتين في الكاتا والقتال للبطل حبيب اللون وبرونزيات للبطلات والأبطال زينب صالح وسما حطيط ورينا شافي وليلا الهد وهمس الدايخ وتاليا شدياق وهيا جبور وحسان الخطيب وخضر سويد وجهاد الخير وهادي شمص وماجد شدياق ومحمد البزري.

وتألق في التحكيم الدوليين، هيثم كركي وعلي جعفر ورهف اسماعيل وهيلانة الزين، حيث تم اختيارهم للتحكيم في المباريات النهائية.

وتألفت البعثة من ٧٠ لاعباً ومدرباً وحكماً، ورافقها رئيس لجنة الإعلام هادي يونس والمدرب نور اسوم والمدرب عفارة والمدرب محمد رواد المصري والمدرب هادي علوية ورئيس اللجنة الفنية الهانشي جمال الحايك ورئيس الاتحادين اللبناني والعربي علي فواز.

وكان سبق البطولة اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد حيث تم انتخاب رئيس الاتحاد اللبناني علي فواز رئيسا للاتحاد العربي بإجماع الدول وبالتزكية لولاية اربع سنوات، وتصل البعثة اللبنانية الى مطار الليلة الأحد حيث سيقام استقبال حاشد لها.





