الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-12-14 | 00:43
فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة

أسدل النجم العالمي جون سينا الستار على مسيرته الأسطورية

أسدل النجم العالمي جون سينا الستار على مسيرته الأسطورية في عالم المصارعة الحرة، بعدما خاض آخر نزال رسمي له ضمن عرض (Saturday Night’s Main Event) الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن، منهياً بذلك رحلة استمرت أكثر من عقدين داخل حلبات (WWE).
وجاء النزال الختامي أمام المصارع غونتر، الذي فرض سيطرته البدنية طوال المواجهة، قبل أن ينجح في إجبار سينا على الاستسلام عبر حركة إخضاع، في مشهد شكّل لحظة تاريخية نادرة، إذ تُعد هذه من المرات القليلة جداً التي يخسر فيها سينا بهذه الطريقة، والأولى منذ نحو 20 عاماً.
وشكّل هذا اللقاء المحطة الأخيرة في جولة الوداع التي قام بها جون سينا خلال عام 2025، حيث حرصت منظمة (WWE) على تكريم أحد أعظم نجومها على الإطلاق، وصاحب الرقم القياسي في إحراز 17 بطولة عالمية، إضافة إلى شعبيته الجارفة داخل الحلبة وخارجها. 
وبعد نهاية النزال، حظي سينا بتصفيق حار من الجماهير، في وداع يليق بمسيرة حافلة بالإنجازات واللحظات الخالدة، ليغلق فصلاً مهماً من تاريخ المصارعة الحرة، ويؤكد انتقاله الكامل إلى عالم السينما والعمل الإعلامي.


مقالات ذات صلة

منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل
2025-09-28

منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل

الأم الجريحة تودع عائلتها شهداء مجزرة بنت جبيل (فيديو)
2025-09-22

الأم الجريحة تودع عائلتها شهداء مجزرة بنت جبيل (فيديو)

مراسل الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في طير فلسيه
2025-11-19

مراسل الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في طير فلسيه

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدتي طير فلسيه وعيناتا بضرورة الإخلاء
2025-11-19

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدتي طير فلسيه وعيناتا بضرورة الإخلاء

فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة

رياضة

رياضات متنوعة

جون سينا

Saturday Night’s Main Event

WWE

العودة الى الأعلى
Aljadeed
متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41
2025-12-12

متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41

خطفت الأميركية ليندزي فون الأضواء

2025-12-12

متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41

خطفت الأميركية ليندزي فون الأضواء

بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية
2025-12-12

بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية

تشكيل لجنة يرأسها مقدسي وتضم اليه أكبر اتحادين رياضيين في لبنان

2025-12-12

بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية

تشكيل لجنة يرأسها مقدسي وتضم اليه أكبر اتحادين رياضيين في لبنان

فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية
2025-12-11

فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية

أعلنت الجامعة إقالته "لسبب وجيه" في بيان رسمي

2025-12-11

فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية

أعلنت الجامعة إقالته "لسبب وجيه" في بيان رسمي

اخترنا لك
متزلجة تُحقق أرقاما قياسية بعمر 41
2025-12-12
بايراقداريان تشكل لجنة ثلاثية لحل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية
2025-12-12
فضيحة مدرب ميشيغن الجامعي تهزّ كرة القدم الأميركية
2025-12-11
حزن كبير في عالم الملاكمة: وفاة الصاعدة خوسويه هيرنانديز
2025-12-09

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025