فيديو - جون سينا يودّع الحلبة في آخر نزال في عالم المصارعة الحرة

أسدل جون سينا الستار على مسيرته الأسطورية في عالم المصارعة الحرة، بعدما خاض آخر نزال رسمي له ضمن عرض (Saturday Night’s Main Event) الذي أقيم في الأميركية ، منهياً بذلك رحلة استمرت أكثر من عقدين داخل حلبات (WWE).وجاء النزال الختامي أمام المصارع غونتر، الذي فرض سيطرته البدنية طوال المواجهة، قبل أن ينجح في إجبار سينا على الاستسلام عبر حركة إخضاع، في شكّل لحظة تاريخية نادرة، إذ تُعد هذه من المرات القليلة جداً التي يخسر فيها سينا بهذه الطريقة، والأولى منذ نحو 20 عاماً.وشكّل هذا اللقاء في جولة الوداع التي قام بها جون سينا خلال عام 2025، حيث حرصت منظمة (WWE) على تكريم أحد أعظم نجومها على الإطلاق، وصاحب الرقم القياسي في إحراز 17 بطولة عالمية، إضافة إلى شعبيته الجارفة داخل الحلبة وخارجها.وبعد نهاية النزال، حظي سينا بتصفيق حار من الجماهير، في وداع يليق بمسيرة حافلة بالإنجازات واللحظات الخالدة، ليغلق فصلاً مهماً من تاريخ المصارعة الحرة، ويؤكد انتقاله الكامل إلى عالم السينما والعمل الإعلامي.