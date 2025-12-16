اكاديمية الصرفند الرياضية تحيي زينب صالح وأبطال المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي

مع عودة المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي محققاً نتائج لافتة في بطولة الخامسة التي أقيمت في عاصمة الرياض، بمشاركة 32 دولة من خلال إحراز خمسة عشر ميدالية، واحتلال مركز متقدم عالميا في هذه الرياضة.

ومع تتويج البطلة توليب الطري بالميدالية الذهبية، والفضية للبطلة ماريانا عيد، وبرونزيتين في الكاتا والقتال للبطل حبيب اللون، وبرونزيات للبطلات والأبطال زينب صالح وسما حطيط ورينا شافي وليلا الهد وهمس الدايخ وتاليا شدياق وهيا جبور وحسان الخطيب وخضر سويد وجهاد الخير وهادي شمص وماجد شدياق ومحمد البزري.

أبدت اكاديمية الصرفند الرياضية، فخرها بهذه الإنجازات عموماً، وأشادت بالبطلة زينب صالح التي حققت الميدالية البرونزية بعد فوز كبير ومستحق على بطلة تونس وأداء قوي وتفوّق واضح على بطلة ومواجهة بطلة العالم من كازاخستان بروح قتالية عالية وأداء بطولي مشرّف؟

وأشارت الأكاديمية إلى أن "زينب لم تكن فقط مقاتلة على الحلبة، بل كانت صوت الإرادة ، وروح الأرز، وعنوان العزيمة التي لا تنكسر، وهو إنجاز نفخر به، ورسالة تؤكد أن أبطال أكاديمية الصرفند حاضرون دائما بين كبار العالم".





