ملاكم سويسري شاب يضحي بحياته لإنقاذ صديق

خيم الحزن على الأوساط الرياضية

خيم الحزن على الأوساط الرياضية بعد مقتل الملاكم الواعد بنجامان (18 عاما) إثر الحريق المأساوي في كرانس-مونتانا.

وكانت بلدة كرانس-مونتانا السويسرية شهدت مأساة مروّعة ليلة رأس السنة، بعد اندلاع حريق ضخم في أحد الحانات، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً.

فقد أكد للملاكمة في بيان أن جونسون فقد حياته أثناء محاولته إنقاذ صديق عزيز عليه، متمكنًا من إنقاذه قبل أن يلقى حتفه.

ووصف ما قام به جونسون بالشجاعة النادرة، وسط سيل من رسائل التعزية والتكريم التي اعتبرت الراحل بطلًا داخل الحلبة وخارجها.





