معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
رياضات متنوعة

2026-01-05 | 00:17
ملاكم سويسري شاب يضحي بحياته لإنقاذ صديق

خيم الحزن على الأوساط الرياضية السويسرية

خيم الحزن على الأوساط الرياضية السويسرية بعد مقتل الملاكم الواعد بنجامان جونسون (18 عاما) إثر الحريق المأساوي في كرانس-مونتانا.
وكانت بلدة كرانس-مونتانا السويسرية شهدت مأساة مروّعة ليلة رأس السنة، بعد اندلاع حريق ضخم في أحد الحانات، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً.
فقد أكد الاتحاد السويسري للملاكمة في بيان أن جونسون فقد حياته أثناء محاولته إنقاذ صديق عزيز عليه، متمكنًا من إنقاذه قبل أن يلقى حتفه.
ووصف الاتحاد ما قام به جونسون بالشجاعة النادرة، وسط سيل من رسائل التعزية والتكريم التي اعتبرت الراحل بطلًا داخل الحلبة وخارجها. 


