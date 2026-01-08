عاجل
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
4 آب "الحقيقة الضائعة"
شائعة اعتزال أنتوني جوشوا تتصاعد

شائعة اعتزال أنتوني جوشوا تتصاعد
رياضات متنوعة

2026-01-08 | 00:41
شائعة اعتزال أنتوني جوشوا تتصاعد

عقب حادث السير المميت الذي تعرّض له في نيجيريا

تداولت منصات رياضية تقارير تزعم أن بطل العالم السابق للملاكمة في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا يتجه إلى اعتزال الملاكمة عقب حادث السير المميت الذي تعرّض له في نيجيريا أواخر كانون الأول - ديسمبر، وأدى الى نجاته ومقتل اثنين من مدربيه.
وفيما لم يصدر عن الملاكم أو فريقه إعلان رسمي يؤكد قرار الاعتزال، استندت التسريبات الى شخص قُدّم بوصفه قريبًا لجوشوا، قال إنه أبلغ عائلته برغبته في التوقف عن الملاكمة.
وفيما يتعلق بالأموال، تشير تقديرات إعلامية إلى أن جوشوا جمع نحو 275 مليون دولار من مسيرته عبر النزالات وحقوق البث والرعايات.



شائعة اعتزال أنتوني جوشوا تتصاعد

رياضة

رياضات متنوعة

أنتوني جوشوا

الملاكمة

