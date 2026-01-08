شائعة اعتزال أنتوني جوشوا تتصاعد

عقب حادث السير المميت الذي تعرّض له في

تداولت منصات رياضية تقارير تزعم أن بطل السابق للملاكمة في الوزن الثقيل يتجه إلى اعتزال الملاكمة عقب حادث السير المميت الذي تعرّض له في أواخر الأول - ديسمبر، وأدى الى نجاته ومقتل اثنين من مدربيه.

وفيما لم يصدر عن الملاكم أو فريقه إعلان رسمي يؤكد قرار الاعتزال، استندت التسريبات الى شخص قُدّم بوصفه قريبًا لجوشوا، قال إنه أبلغ عائلته برغبته في التوقف عن الملاكمة.

وفيما يتعلق بالأموال، تشير تقديرات إعلامية إلى أن جوشوا جمع نحو 275 مليون من مسيرته عبر النزالات وحقوق البث والرعايات.







