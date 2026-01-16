إيقاف ملاكم 30 شهراً .. إليكم السبب

أعلنت رابطة مناهضة المنشطات في الملاكمة (Combat Sports Anti-Doping - CSAD) أن محمد عثمان
، مقاتل الوزن الثقيل لدى منظمة (UFC) تلقّى إيقافًا لمدة سنتين و6 أشهر (30 شهرًا) بسبب انتهاك سياسة مكافحة
المنشطات.
وحصل ذلك بعد ثبوت وجود التستوستيرون في عيّنة خارج المنافسات جُمعت منه بتاريخ الثامن من أيلول - سبتمبر 2025 في كورال سبرينغز – فلوريدا
.
وبحسب (CSAD) فقد أُبعد عثمان لاحقًا من نزال كان مقررًا له أمام فالتر ووكر
، ثم أقرّ لاحقًا باستخدام التستوستيرون إضافةً إلى مادة محظورة هي (BPC-157).
وأوضحت الرابطة أن العقوبة القياسية في هذه الحالة هي عامان، لكن تمت إضافة ستة أشهر بعد أن اعتبرت CSAD أن عثمان حاول تضليل المحققين بتفسير غير صحيح قبل الاعتراف.
وذكرت ESPN أن الإيقاف ساري
بأثر رجعي اعتبارًا من 9 تشرين الأول - أكتوبر 2025، على أن تنتهي العقوبة في 9 نيسان
- أبريل 2028، ما يعني أن عودته للمنافسات لن تكون ممكنة قبل هذا التاريخ.