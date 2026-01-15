انهيار ثلجي يودي بحياة بطل أولمبي

وفاة متزلّج اللوح الثلجي السويسري أولي كيستن هولتس

أعلن للتزلّج، وفاة متزلّج اللوح الثلجي السويسري أولي كيستن هولتس عن عمر 50 عامًا، بعدما علق تحت الثلوج إثر سقوط مفاجئ في وادي لوتشنتال ضمن .

وذكرت شرطة فاليه، أن الحادث وقع عندما كان كيستن هولتس يتزلّج على اللوح برفقة صديق كان يمارس التزلّج على الزلاجات، قبل أن يبدأ السقوط على ارتفاع يقارب 2400 متر لأسباب لم تُحدَّد.

وأضافت السلطات أن الرياضي نُقل بطوافة إلى المستشفى بعد تقديم المساعدة له في موقع الحادث، لينتهي الأمر بوفاته لاحقًا متأثرًا بتداعيات الواقعة.

ويُعد كيستن هولتس من أبرز أسماء التزلّج على اللوح الثلجي في ، إذ أحرز الميدالية البرونزية في سباق التعرّج العملاق ضمن أول ظهور أولمبي لهذه الرياضة في ألعاب ناغانو الشتوية عام 1998، وشارك لاحقًا في دورتين شتويتين إضافيتين.

كما تُوِّج مرتين بلقب منافسات “سنوبورد كروس” في ألعاب إكس، وواصل حضوره في رياضات المغامرة، وظهرت له مؤخرًا لقطات على حسابه عبر خلال تحليق بالمظلّة قرب موريتس والهبوط على بحيرات متجمّدة، في مشاهد عكست ارتباطه الدائم بالطبيعة والرياضات القصوى.











