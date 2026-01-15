عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعين العميد مصباح الخليل رئيسا للمجلس الأعلى الجمارك
انهيار ثلجي يودي بحياة بطل أولمبي

انهيار ثلجي يودي بحياة بطل أولمبي
رياضات متنوعة

2026-01-15 | 01:59
انهيار ثلجي يودي بحياة بطل أولمبي

وفاة متزلّج اللوح الثلجي السويسري أولي كيستن هولتس

أعلن الاتحاد السويسري للتزلّج، وفاة متزلّج اللوح الثلجي السويسري أولي كيستن هولتس عن عمر 50 عامًا، بعدما علق تحت الثلوج إثر سقوط مفاجئ في وادي لوتشنتال ضمن كانتون فاليه.
وذكرت شرطة فاليه، أن الحادث وقع عندما كان كيستن هولتس يتزلّج على اللوح برفقة صديق كان يمارس التزلّج على الزلاجات، قبل أن يبدأ السقوط على ارتفاع يقارب 2400 متر لأسباب لم تُحدَّد.
وأضافت السلطات أن الرياضي نُقل بطوافة إلى المستشفى بعد تقديم المساعدة له في موقع الحادث، لينتهي الأمر بوفاته لاحقًا متأثرًا بتداعيات الواقعة.
ويُعد كيستن هولتس من أبرز أسماء التزلّج على اللوح الثلجي في سويسرا، إذ أحرز الميدالية البرونزية في سباق التعرّج العملاق ضمن أول ظهور أولمبي لهذه الرياضة في ألعاب ناغانو الشتوية عام 1998، وشارك لاحقًا في دورتين شتويتين إضافيتين.
كما تُوِّج مرتين بلقب منافسات “سنوبورد كروس” في ألعاب إكس، وواصل حضوره في رياضات المغامرة، وظهرت له مؤخرًا لقطات على حسابه عبر إنستغرام خلال تحليق بالمظلّة قرب سانت موريتس والهبوط على بحيرات متجمّدة، في مشاهد عكست ارتباطه الدائم بالطبيعة والرياضات القصوى.





انهيار ثلجي يودي بحياة بطل أولمبي

رياضة

رياضات متنوعة

الاتحاد السويسري للتزلّج

أولي كيستن هولتس

