الإمارات في الألعاب الشتوية للمرة الأولى في تاريخها

ستسجّل مشاركتها الأولى في تاريخها بالألعاب الأولمبية الشتوية

أعلنت الوطنية أن ستسجّل مشاركتها الأولى في تاريخها بالألعاب الأولمبية الشتوية، عبر إرسال لاعبَين للمنافسة في التزلج الألبي ضمن دورة - كورتينا 2026 التي تقام في بين 6 و22 شباط - فبراير 2026.

وبحسب الإعلان، سيمثل في المنافسات كلٌّ من ألكسندر إستريدج (Aleksander Estridge) وبييرا هدسون (Piera Hudson)في خطوة وصفتها اللجنة بأنها محطة تاريخية لرياضات الشتاء الإماراتية.

كما تؤكد قواعد البيانات الأولمبية أن الإمارات لم تشارك سابقًا في الأولمبياد الشتوي (على مستوى الألعاب الشتوية الرئيسية) قبل نسخة 2026.







