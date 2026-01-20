الأخبار
الإمارات في الألعاب الشتوية للمرة الأولى في تاريخها

الإمارات في الألعاب الشتوية للمرة الأولى في تاريخها
رياضات متنوعة

2026-01-20 | 00:51
أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية أن دولة الإمارات ستسجّل مشاركتها الأولى في تاريخها بالألعاب الأولمبية الشتوية، عبر إرسال لاعبَين للمنافسة في التزلج الألبي ضمن دورة ميلانو - كورتينا 2026 التي تقام في إيطاليا بين 6 و22 شباط - فبراير 2026.
وبحسب الإعلان، سيمثل الإمارات في المنافسات كلٌّ من ألكسندر إستريدج (Aleksander Estridge) وبييرا هدسون  (Piera Hudson)في خطوة وصفتها اللجنة بأنها محطة تاريخية لرياضات الشتاء الإماراتية. 
كما تؤكد قواعد البيانات الأولمبية أن الإمارات لم تشارك سابقًا في الأولمبياد الشتوي (على مستوى الألعاب الشتوية الرئيسية) قبل نسخة 2026.



رياضة

رياضات متنوعة

ألكسندر إستريدج

بييرا هدسون

