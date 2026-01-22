الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور

الجثة عثر عليها في

أثبت فحص (DNA) أن الجثة التي عثر عليها في تعود للسباح الروسي نيكولاي سفيتشنيكوف، حيث نقلت "CNN Turk" عن مصدر رسمي قوله "أكدت نتائج تحليل الحمض أن الجثة التي عثر عليها في البوسفور تخص نيكولاي سفيتشنيكوف".

وقالت والدة السباح الروسي، غالينا سفيتشنيكوفا، لوكالة نوفوستي "الوشوم الموجودة على الجثة تتطابق مع تلك التي كانت على جسد ابني".

وتم تسليم جثمان المتوفى إلى ذويه الذين حضرا الى ، بعد اكتمال الإجراءات الرسمية في إدارة .

وكانت الشرطة البحرية قد انتشلت الجثة أول أمس الثلاثاء، قبالة سواحل منطقة كوروتشيشمه في إسطنبول، بالقرب من التي أنهى عندها المشاركون سباق السباحة عبر البوسفور في آب - 2025.







