رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور

الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور
رياضات متنوعة

2026-01-22 | 03:15
الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور

الجثة عثر عليها في مضيق البوسفور

أثبت فحص الحمض النووي (DNA) أن الجثة التي عثر عليها في مضيق البوسفور تعود للسباح الروسي نيكولاي سفيتشنيكوف، حيث نقلت قناة "CNN Turk" عن مصدر رسمي قوله "أكدت نتائج تحليل الحمض النووي أن الجثة التي عثر عليها في البوسفور تخص نيكولاي سفيتشنيكوف".
وقالت والدة السباح الروسي، غالينا سفيتشنيكوفا، لوكالة نوفوستي "الوشوم الموجودة على الجثة تتطابق مع تلك التي كانت على جسد ابني".
وتم تسليم جثمان المتوفى إلى ذويه الذين حضرا الى تركيا، بعد اكتمال الإجراءات الرسمية في إدارة الطب الشرعي.
وكانت الشرطة البحرية قد انتشلت الجثة أول أمس الثلاثاء، قبالة سواحل منطقة كوروتشيشمه في إسطنبول، بالقرب من نقطة النهاية التي أنهى عندها المشاركون سباق السباحة عبر البوسفور في آب - أغسطس 2025.



