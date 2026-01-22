نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات

تحدثت لاعبة التنس عن الحرب

تحدثت لاعبة التنس أولكساندرا أوليينكوفا عن الحرب ومعاناة المدنيين في خلال ظهورها في بطولة المفتوحة، مؤكدة أنها ما زالت تعيش وتتدرب في كييف رغم الهجمات.

وقالت، في تصريحات نقلها موقع رابطة اللاعبات المحترفات (WTA) بعد خسارتها أمام الأميركية ماديسون كيز (6-7 و1-6) في الدور الأول، إنها قضت آخر ليلة لها في قبل السفر على وقع "هجمات ضخمة"، وإن انفجارًا وقع قرب منزلها، وأصابت مسيّرة منزلًا في الجهة المقابلة من الشارع.

وأوضحت أوليينكوفا أن دافعها للحديث هو "تذكير " بأن الحرب ما زالت مستمرة، وقالت حرفيًا إنها في شقتها "لا توجد كهرباء ولا ماء ولا تدفئة".

وجاءت شهادتها بينما أشارت تقارير حديثة الى أزمة خدمات في كييف بعد ضربات روسية طالت البنية التحتية، مع تحذيرات من اتساع نطاق الانقطاع في التدفئة والكهرباء خلال موجة برد قاسية.

كما أشار موقع رابطة اللاعبات المحترفات إلى أن والدها ومدربها دينيس يخدم على ضمن الجيش الأوكراني، وأنها غالبًا ما تسافر للمنافسات دون طاقم مرافق، معتبرة مشاركتها على مسرح كبير مثل أستراليا المفتوحة فرصة لرفع صوت أوكرانيا إلى جانب مسيرتها الرياضية.







