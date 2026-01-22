عاجل
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات

نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات
رياضات متنوعة

2026-01-22 | 03:31
نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات

تحدثت لاعبة التنس الأوكرانية عن الحرب

تحدثت لاعبة التنس الأوكرانية أولكساندرا أوليينكوفا عن الحرب ومعاناة المدنيين في كييف خلال ظهورها في بطولة أستراليا المفتوحة، مؤكدة أنها ما زالت تعيش وتتدرب في كييف رغم الهجمات.
وقالت، في تصريحات نقلها موقع رابطة اللاعبات المحترفات (WTA) بعد خسارتها أمام الأميركية ماديسون كيز (6-7 و1-6) في الدور الأول، إنها قضت آخر ليلة لها في أوكرانيا قبل السفر على وقع "هجمات ضخمة"، وإن انفجارًا وقع قرب منزلها، وأصابت مسيّرة منزلًا في الجهة المقابلة من الشارع. 
وأوضحت أوليينكوفا أن دافعها للحديث هو "تذكير العالم" بأن الحرب ما زالت مستمرة، وقالت حرفيًا إنها في شقتها "لا توجد كهرباء ولا ماء ولا تدفئة".
وجاءت شهادتها بينما أشارت تقارير حديثة الى أزمة خدمات في كييف بعد ضربات روسية طالت البنية التحتية، مع تحذيرات من اتساع نطاق الانقطاع في التدفئة والكهرباء خلال موجة برد قاسية.
كما أشار موقع رابطة اللاعبات المحترفات إلى أن والدها ومدربها دينيس يخدم على الجبهة ضمن الجيش الأوكراني، وأنها غالبًا ما تسافر للمنافسات دون طاقم مرافق، معتبرة مشاركتها على مسرح كبير مثل أستراليا المفتوحة فرصة لرفع صوت أوكرانيا إلى جانب مسيرتها الرياضية.



نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات

رياضة

رياضات متنوعة

أولكساندرا أوليينكوفا

بطولة أستراليا المفتوحة

