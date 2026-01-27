فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك

Professional snowboarder Shaun White thrilled a crowd of New York onlookers as he pulled off tricks during a ride down some snowy slopes in Central Park.#ShaunWhite #CentralPark #NewYork pic.twitter.com/YfJW2eE0sD
— The Associated Press (@AP) January 26, 2026
Professional snowboarder Shaun White thrilled a crowd of New York onlookers as he pulled off tricks during a ride down some snowy slopes in Central Park.#ShaunWhite #CentralPark #NewYork pic.twitter.com/YfJW2eE0sD
حقق إنجازاً لافتًا على واحد من أشهر الأبراج في آسيا
تفاصيل اختيار مملكة البحرين عاصمةً للثقافة الرياضية العربية لعام 2026
تحدثت لاعبة التنس الأوكرانية عن الحرب