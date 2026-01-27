عاجل
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك

فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك
رياضات متنوعة

2026-01-27 | 00:39
فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك

مقطع فيديو مدهش للبطل الأولمبي للتزلج بالألواح

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للبطل الأولمبي للتزلج بالألواح، الأميركي شون وايت، وهو يقفز فوق رؤوس الناس وفوق الممثلين الكوميديين شين غيليس وكريس أوكونور، في حركة مثيرة جرت وقائعها في حديقة سنترال بارك المغطاة بالثلوج، في نيويورك.



مقالات ذات صلة

وزير الإعلام يكرم الإعلاميين بحديقة في بيروت
2026-01-07

وزير الإعلام يكرم الإعلاميين بحديقة في بيروت

علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)
2025-12-09

علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)

بعبارات عبرية.. مباركة يهودية للشرع (فيديو)
2025-11-16

بعبارات عبرية.. مباركة يهودية للشرع (فيديو)

لاريجاني: تم تحديد هوية الرؤوس المحركة لمثيري الشغب وأُلقي القبض على بعضهم
10:08

لاريجاني: تم تحديد هوية الرؤوس المحركة لمثيري الشغب وأُلقي القبض على بعضهم

فيديو - قفز فوق الرؤوس في حديقة سنترال بارك

رياضة

رياضات متنوعة

شون وايت

شين غيليس

كريس أوكونور

فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان
2026-01-26

فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان

حقق إنجازاً لافتًا على واحد من أشهر الأبراج في آسيا

2026-01-26

فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان

حقق إنجازاً لافتًا على واحد من أشهر الأبراج في آسيا

الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"
2026-01-23

الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"

تفاصيل اختيار مملكة البحرين عاصمةً للثقافة الرياضية العربية لعام 2026

2026-01-23

الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"

تفاصيل اختيار مملكة البحرين عاصمةً للثقافة الرياضية العربية لعام 2026

نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات
2026-01-22

نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات

تحدثت لاعبة التنس الأوكرانية عن الحرب

2026-01-22

نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات

تحدثت لاعبة التنس الأوكرانية عن الحرب

فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان
2026-01-26
الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"
2026-01-23
نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات
2026-01-22
الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور
2026-01-22

