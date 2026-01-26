فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان

أتمّ المتسلق الأميركي أليكس هونولد (40 عاما)، المعروف بتسلقاته "الفري سولو"، من دون حبال أو معدات أمان، صعوده إلى قمة ناطحة السحاب "تايبيه 101"، في العاصمة
التايوانية تايبيه، ليحقق إنجازاً لافتًا على واحد من أشهر الأبراج في آسيا
.
وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس
، استغرق هونولد نحو 90 دقيقة
للوصول إلى قمة البرج البالغ ارتفاعه 508 أمتار، وسط تشجيع حشد تابع المحاولة من الأسفل، فيما جرى بث الحدث
مباشرة عبر نتفليكس مع تأخير بسيط، بعدما تأجلت المحاولة يوما بسبب الأمطار.
ويتألف "تايبيه 101" من 101 طابقاً، وكان الأطول في العالم
عند افتتاحه قبل أن يتراجع ترتيبه لاحقًا، وتصفه مصادر مرجعية بأنه الحادي عشر
عالميًا من حيث الارتفاع.
واعتبرت تقارير أن صعود هونولد يندرج ضمن أكثر مغامراته خطورة، مع تذكير بأن متسلقين آخرين سبق أن صعدوا البرج بوسائل حماية، بينما حظي إنجازه بتغطية واسعة
ونقاشات حول مخاطر هذا النوع من التحديات.