فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان

🇺🇸🇹🇼 No hands at almost 508-meter-high Taipei 101



The guy is crazy! ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE 40-year-old American climber Alex Honnold successfully completes his climb up the Taipei 101 building in Taipei, Taiwan the 11th tallest building in the world

pic.twitter.com/FuPZrYNsAX — Daily Loud (@DailyLoud) January 25, 2026

أتمّ المتسلق الأميركي أليكس هونولد (40 عاما)، المعروف بتسلقاته "الفري سولو"، من دون حبال أو معدات أمان، صعوده إلى قمة ناطحة السحاب "تايبيه 101"، في التايوانية تايبيه، ليحقق إنجازاً لافتًا على واحد من أشهر الأبراج في .وبحسب ما نقلته وكالة ، استغرق هونولد نحو للوصول إلى قمة البرج البالغ ارتفاعه 508 أمتار، وسط تشجيع حشد تابع المحاولة من الأسفل، فيما جرى بث مباشرة عبر نتفليكس مع تأخير بسيط، بعدما تأجلت المحاولة يوما بسبب الأمطار.ويتألف "تايبيه 101" من 101 طابقاً، وكان الأطول في عند افتتاحه قبل أن يتراجع ترتيبه لاحقًا، وتصفه مصادر مرجعية بأنه عالميًا من حيث الارتفاع.واعتبرت تقارير أن صعود هونولد يندرج ضمن أكثر مغامراته خطورة، مع تذكير بأن متسلقين آخرين سبق أن صعدوا البرج بوسائل حماية، بينما حظي إنجازه بتغطية ونقاشات حول مخاطر هذا النوع من التحديات.