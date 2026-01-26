الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - أليكس المجنون تسلق &quot;تايبيه 101&quot; دون معدّات أمان
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-01-26 | 00:53
فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان

حقق إنجازاً لافتًا على واحد من أشهر الأبراج في آسيا

أتمّ المتسلق الأميركي أليكس هونولد (40 عاما)، المعروف بتسلقاته "الفري سولو"، من دون حبال أو معدات أمان، صعوده إلى قمة ناطحة السحاب "تايبيه 101"، في العاصمة التايوانية تايبيه، ليحقق إنجازاً لافتًا على واحد من أشهر الأبراج في آسيا.
وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، استغرق هونولد نحو 90 دقيقة للوصول إلى قمة البرج البالغ ارتفاعه 508 أمتار، وسط تشجيع حشد تابع المحاولة من الأسفل، فيما جرى بث الحدث مباشرة عبر نتفليكس مع تأخير بسيط، بعدما تأجلت المحاولة يوما بسبب الأمطار.
ويتألف "تايبيه 101" من 101 طابقاً، وكان الأطول في العالم عند افتتاحه قبل أن يتراجع ترتيبه لاحقًا، وتصفه مصادر مرجعية بأنه الحادي عشر عالميًا من حيث الارتفاع.
واعتبرت تقارير أن صعود هونولد يندرج ضمن أكثر مغامراته خطورة، مع تذكير بأن متسلقين آخرين سبق أن صعدوا البرج بوسائل حماية، بينما حظي إنجازه بتغطية واسعة ونقاشات حول مخاطر هذا النوع من التحديات.


مقالات ذات صلة

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
2025-12-03

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

كانت معدّة للتهريب.. ضبط لحوم فاسدة (فيديو)
2025-11-13

كانت معدّة للتهريب.. ضبط لحوم فاسدة (فيديو)

فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!
2025-12-08

فيديو - مشاهد مجنونة وهدف مذهل لا يُصدَّق في الدقيقة 95!

فيديو - أليكس المجنون تسلق "تايبيه 101" دون معدّات أمان

رياضة

رياضات متنوعة

أليكس هونولد

تايبيه 101

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"
2026-01-23

الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"

تفاصيل اختيار مملكة البحرين عاصمةً للثقافة الرياضية العربية لعام 2026

2026-01-23

الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"

تفاصيل اختيار مملكة البحرين عاصمةً للثقافة الرياضية العربية لعام 2026

نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات
2026-01-22

نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات

تحدثت لاعبة التنس الأوكرانية عن الحرب

2026-01-22

نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات

تحدثت لاعبة التنس الأوكرانية عن الحرب

الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور
2026-01-22

الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور

الجثة عثر عليها في مضيق البوسفور

2026-01-22

الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور

الجثة عثر عليها في مضيق البوسفور

اخترنا لك
الإعلان عن برنامج "البحرين عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2026"
2026-01-23
نجمة أوكرانية تتحدث عن معاناتها حيث الرعب وفقدان الخدمات
2026-01-22
الإعلان رسمياً عن وفاة السبّاح الروسي في البوسفور
2026-01-22
الإمارات في الألعاب الشتوية للمرة الأولى في تاريخها
2026-01-20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026