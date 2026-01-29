عاجل
وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين
فيوري يعود عن اعتزاله لمواجهة محمودوف

فيوري يعود عن اعتزاله لمواجهة محمودوف
رياضات متنوعة

2026-01-29 | 01:19
فيوري يعود عن اعتزاله لمواجهة محمودوف

كان من المتوقع أن يلعب فيوري ضد ملاكم كردي - ألماني

أعلن البريطاني تايسون فيوري، عبر حسابه على منصة إنستغرام، أنه سيعود من الاعتزال لخوض أول نزال له منذ خسارته أمام بطل العالم، الأوكراني أولكسندر أوسيك، في كانون الأول - ديسمبر 2024.
وقال فيوري "حسنا، لقد أصبح الأمر رسميا، لقد عدت لأفعل ما أحبه، لقد جلبت معي أكبر شبكة بث في العالم، نتفليكس، وسيكون هذا إنجازا هائلا".
ووفق ما ذكر، سيخوض فيوري، البالغ 37 عاماً، نزالاً في 11 نيسان – أبريل، ضد بطل العالم السابق للوزن الثقيل الروسي أرسلانبيك محمودوف الذي قال "أنا متحمس للغاية لهذه الفرصة، سأخوض نزالا شرساً، تايسون فيوري بطل عظيم، وسأكون جاهزا أكثر من أي وقت مضى لتحقيق فوز ساحق".
وكان من المتوقع أن يلعب فيوري ضد الملاكم الكردي - الألماني عكيد كاباييل، لكن الأخير وصفه بأنه "أخوه"، ولا يريد مواجهة ضده، مشيرا إلى أن فيوري ساعده كثيرا في مسيرته الاحترافية ودعمه بشكل كبير، خاصة قبيل فوزه على محمودوف قبل فترة.


