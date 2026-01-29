فيوري يعود عن اعتزاله لمواجهة محمودوف

كان من المتوقع أن يلعب فيوري ضد ملاكم كردي - ألماني

أعلن تايسون فيوري، عبر حسابه على منصة ، أنه سيعود من الاعتزال لخوض أول نزال له منذ خسارته أمام بطل ، الأوكراني أولكسندر أوسيك، في الأول - ديسمبر 2024.

وقال فيوري "حسنا، لقد أصبح الأمر رسميا، لقد عدت لأفعل ما أحبه، لقد جلبت معي أكبر شبكة بث في العالم، نتفليكس، وسيكون هذا إنجازا هائلا".

ووفق ما ذكر، سيخوض فيوري، البالغ 37 عاماً، نزالاً في 11 – أبريل، ضد بطل العالم السابق للوزن الثقيل الروسي أرسلانبيك محمودوف الذي قال "أنا متحمس للغاية لهذه الفرصة، سأخوض نزالا شرساً، تايسون فيوري بطل عظيم، وسأكون جاهزا أكثر من أي وقت مضى لتحقيق فوز ساحق".

وكان من المتوقع أن يلعب فيوري ضد الملاكم - الألماني عكيد كاباييل، لكن الأخير وصفه بأنه "أخوه"، ولا يريد مواجهة ضده، مشيرا إلى أن فيوري ساعده كثيرا في مسيرته الاحترافية ودعمه بشكل كبير، خاصة قبيل فوزه على محمودوف قبل فترة.





