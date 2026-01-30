الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني

ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني
رياضات متنوعة

2026-01-30 | 00:46
ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني

ألقت القبض على ديفيز يوم الأربعاء الفائت في "ديزاين ديستركت"

بعد توقيفه بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني والاعتداء، أطلقت السلطات الأميركية سراح الملاكم جيرفونتا "تانك" ديفيز بكفالة من سجن ميامي.
وكانت شرطة ميامي غاردينز من خلال فرقة مكافحة الهاربين ألقت القبض على ديفيز يوم الأربعاء الفائت في "ديزاين ديستركت"، بسبب حادثة وقعت في أحد متاجر المدينة يوم 27 تشرين الأول - أكتوبر 2025.
وقال محاميه، سيمون ستيكل "جيرفونتا ديفيز هو في الواقع ضحية هنا، وأتطلع لإثبات هذه الحقيقة الصادمة في المحكمة، فما حدث له في هذه القضية سيتجاوز التهم الأولية الموجهة إليه، وسيكشف عن مستوى من الإجرام سيظل مثار الحديث لفترة طويلة بعد البت في القضية".
وكان ديفيز، البالغ من العمر 31 عاما، اعتقل في جنوب فلوريدا، في الصيف الماضي كذلك، بتهمة العنف المنزلي، وكان من المقرر أن يواجه الملاكم جيك بول في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، لكن النزال أُلغي بعد رفع دعوى قضائية ضد ديفيز في ميامي.


ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني

رياضة

رياضات متنوعة

جيرفونتا "تانك" ديفيز

شرطة ميامي غاردينز

