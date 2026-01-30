ملاكم شهير معتقل بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني

ألقت القبض على يوم الأربعاء الفائت في "ديزاين ديستركت"

بعد توقيفه بتهم الشروع في الخطف والاحتجاز غير القانوني والاعتداء، أطلقت السلطات الأميركية سراح الملاكم جيرفونتا "تانك" بكفالة من سجن .

وكانت شرطة ميامي غاردينز من خلال فرقة الهاربين ألقت القبض على ديفيز يوم الأربعاء الفائت في "ديزاين ديستركت"، بسبب حادثة وقعت في أحد متاجر المدينة يوم 27 تشرين الأول - أكتوبر 2025.

وقال محاميه، سيمون ستيكل "جيرفونتا ديفيز هو في الواقع ضحية هنا، وأتطلع لإثبات هذه الحقيقة الصادمة في المحكمة، فما حدث له في هذه القضية سيتجاوز التهم الأولية الموجهة إليه، وسيكشف عن مستوى من الإجرام سيظل مثار الحديث لفترة طويلة بعد البت في القضية".

وكان ديفيز، البالغ من العمر 31 عاما، اعتقل في جنوب ، في الصيف الماضي كذلك، بتهمة العنف المنزلي، وكان من المقرر أن يواجه الملاكم في تشرين الثاني - ، لكن النزال أُلغي بعد رفع دعوى قضائية ضد ديفيز في ميامي.





