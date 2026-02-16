الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
نتائج باهرة للبعثة لبنان الى العاب البارالمبية في سلطنة عمان

نتائج باهرة للبعثة لبنان الى العاب البارالمبية في سلطنة عمان
رياضات متنوعة

2026-02-16 | 01:51
نتائج باهرة للبعثة لبنان الى العاب البارالمبية في سلطنة عمان

حققت بعثة لبنان البارالمبية نتائج باهرة في بطولة غرب اسيا

حققت بعثة لبنان البارالمبية نتائج باهرة في بطولة غرب اسيا التي احتضنتها سلطنة عُمان منتصف الاسبوع الفائت.
واكب البعثة واشرف عليها المدرب والاداري احمد حازر (العاب قوى)، والمدرب علي كزما (بارابدمنتون)، والمدرب عباس سبيتي (سباحة(، والمدرب غي زيادة (رفع اثقال)، وعبدالله ياسين (سباحة) وآيات مشلب (بارابادمنتون)، وهنا النتائج المحققة:
 
آيات مشلب (بارابادمنتون): ذهبيتان.
رضى رزق (بارابادمنتون): برونزية وفضّية. 
أرز زهر الدين (العاب قوى): برونزيتان.
عبدالله ياسين (سباحة): برونزية.  
كيفين عباجيان: (رفع الاثقال): برونزية.

وكرّم سفير لبنان في سلطنة عُمان مجدي رمضان أفراد البعثة، حيث أولم على شرفهم  قبيل المغادرة.
,عند وصول بعثة لبنان الى مطار رفيق الحريري الدولي، كان في استقبالها نائب رئيس اللجنة البارالمبية اللبنانية الدكتور محمد داغر، والامين العام مروان العميل، والعضوان حسين حويلي ومايا  شعيب وأهالي اللاعبين واللاعبات.

مقالات ذات صلة

وكالة تسنيم: لاريجاني يزور سلطنة عمان غداً
2026-02-09

وكالة تسنيم: لاريجاني يزور سلطنة عمان غداً

البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مع إيران يوم الجمعة في سلطنة عُمان
2026-02-04

البيت الأبيض يؤكد إجراء محادثات مع إيران يوم الجمعة في سلطنة عُمان

الرئيس عون اختتم زيارته الى سلطنة عمان وعاد الى بيروت عصر اليوم
2025-12-10

الرئيس عون اختتم زيارته الى سلطنة عمان وعاد الى بيروت عصر اليوم

رياضة

رياضات متنوعة

بطولة غرب اسيا

آيات مشلب

حدث غير مسبوق: أم وابنها وجهاً لوجه في الأولمبياد الشتوي
فيديو - كاتب التاريخ فوق الثلوج يرقص ببراعة احتفاء بالذهب

حدث غير مسبوق: أم وابنها وجهاً لوجه في الأولمبياد الشتوي
01:27

حدث غير مسبوق: أم وابنها وجهاً لوجه في الأولمبياد الشتوي

شهدت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حدثا غير مسبوق

01:27

حدث غير مسبوق: أم وابنها وجهاً لوجه في الأولمبياد الشتوي

شهدت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حدثا غير مسبوق

فيديو - كاتب التاريخ فوق الثلوج يرقص ببراعة احتفاء بالذهب
2026-02-15

فيديو - كاتب التاريخ فوق الثلوج يرقص ببراعة احتفاء بالذهب

حققت الرياضة البرازيلية إنجازاً غير مسبوق

2026-02-15

فيديو - كاتب التاريخ فوق الثلوج يرقص ببراعة احتفاء بالذهب

حققت الرياضة البرازيلية إنجازاً غير مسبوق

فيديو - سحّاب القميص المفتوح يمنح البطلة الهولندية مليون دولار
01:29
حدث غير مسبوق: أم وابنها وجهاً لوجه في الأولمبياد الشتوي
01:27
فيديو - كاتب التاريخ فوق الثلوج يرقص ببراعة احتفاء بالذهب
2026-02-15
ألقي القبض عليه بعد 16 عاماً بسبب الأولمبياد
2026-02-13

