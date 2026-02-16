نتائج باهرة للبعثة لبنان الى العاب البارالمبية في سلطنة عمان

حققت بعثة البارالمبية نتائج باهرة في بطولة غرب اسيا

حققت بعثة البارالمبية نتائج باهرة في بطولة غرب اسيا التي احتضنتها سلطنة عُمان منتصف الاسبوع الفائت.

واكب البعثة واشرف عليها المدرب والاداري احمد حازر (العاب قوى)، والمدرب علي كزما (بارابدمنتون)، والمدرب عباس سبيتي (سباحة(، والمدرب غي زيادة (رفع اثقال)، وعبدالله ياسين (سباحة) وآيات مشلب (بارابادمنتون)، وهنا النتائج المحققة:



آيات مشلب (بارابادمنتون): ذهبيتان.

رضى رزق (بارابادمنتون): برونزية وفضّية.

أرز زهر الدين (العاب قوى): برونزيتان.

عبدالله ياسين (سباحة): برونزية.

كيفين عباجيان: (رفع الاثقال): برونزية.



وكرّم سفير لبنان في سلطنة عُمان مجدي رمضان أفراد البعثة، حيث أولم على شرفهم قبيل المغادرة.

,عند وصول بعثة لبنان الى مطار الدولي، كان في استقبالها اللجنة البارالمبية الدكتور داغر، والامين العام مروان العميل، والعضوان حويلي ومايا شعيب وأهالي اللاعبين واللاعبات.



