حدث غير مسبوق: أم وابنها وجهاً لوجه في الأولمبياد الشتوي

شهدت دورة الجارية في ، حدثا غير مسبوق، حيث تنافست المتزلجة المكسيكية المخضرمة شليبر (46 عاما) وابنها لاس غاهيولا (18 عاما)، في رياضة التزلج.

وخاضت شليبر سباق السوبر جي، حيث حلت في المركز الـ26، وتعرضت للاستبعاد في سباق التعرج العملاق، بسبب تجاوز ارتفاع حذائها الحد المسموح به وفق اللوائح.

أما لاس، فحل في المركز الـ53 في سباق التعرج العملاق، ولم يتمكن من إنهاء سباق التعرج، ليصبحا أول أم وابنها يتنافسان في نسخة واحدة من الأولمبياد الشتوي.

كذلك، دخلت شليبر التاريخ كأكبر متزلجة ألبية سنا تشارك في الألعاب الأولمبية الشتوية، وهي التي خاضت سبع دورات أولمبية خلال مسيرتها.

وسبق للرامية الجورجية نينو سالوكفادز وابنها تسوتني ماتشافيني أن تنافسا في ألعاب ريو دي جانيرو الصيفية 2016، كما شارك الأب الفنزويل ويرنير هوجر والابن كريستوفر معاً في منافسات الزحلقة الفردية في الشتوية 2002، الا انه لم يسبق أن تنافست أم وابنها وجهاً لوجه في الألعاب الشتوية.







