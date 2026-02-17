فيديو - سحّاب القميص المفتوح يمنح البطلة الهولندية مليون دولار

Speed skating went massively viral at the 2026 Winter Olympics — all thanks to Dutch athlete Jutta Leerdam 🔥 pic.twitter.com/MalfhbVtTF — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2026 27-year-old Dutch speed skater Jutta Leerdam set the Olympic record in the 1,000-meter race and won the gold medal at Milano-Cortina 2026 this week.pic.twitter.com/eeA5hL03bB — Massimo (@Rainmaker1973) February 13, 2026

يبدو أن بطلة التزلج السريع الهولندية يوتا ليردام، 27 عاما، قد حققت عائدات دعائية تتجاوز مليون ، بعد لقطة عفوية انتشرت لها خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية في .بفعد أن توجت ليردام بالميدالية الذهبية في سباق 1000 متراً، قامت بفتح سحاب بذلتها الرياضية، ليظهر جزء من ملابسها الداخلية البيضاء مع علامة "نايكي" التجارية.وانتشرت الصور في ومنصات التواصل الاجتماعي، وقامت الشركة بعرضها أمام ما يقارب 300 مليون متابع عبر حساباتها الرسمية.وكانت ليردام، وهي بطلة في سباقات المتعددة، قد توجت خمس مرات بألقاب عالمية في سباقات المسافات الفردية، وحصدت خلال أولمبياد ميلانو الحالي، ذهبية سباق 1000 متر وفضية سباق 500 متر، علما أنها نالت فضية 1000 متر في أولمبياد بكين.