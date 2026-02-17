فيديو - سحّاب القميص المفتوح يمنح البطلة الهولندية مليون دولار

يبدو أن بطلة التزلج السريع الهولندية يوتا ليردام، 27 عاما، قد حققت عائدات دعائية تتجاوز مليون دولار
، بعد لقطة عفوية انتشرت لها خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية في إيطاليا
.
بفعد أن توجت ليردام بالميدالية الذهبية في سباق 1000 متراً، قامت بفتح سحاب بذلتها الرياضية، ليظهر جزء من ملابسها الداخلية البيضاء مع علامة "نايكي" التجارية.
وانتشرت الصور في وسائل الإعلام
ومنصات التواصل الاجتماعي، وقامت الشركة بعرضها أمام ما يقارب 300 مليون متابع عبر حساباتها الرسمية.
وكانت ليردام، وهي بطلة العالم
في سباقات السرعة
المتعددة، قد توجت خمس مرات بألقاب عالمية في سباقات المسافات الفردية، وحصدت خلال أولمبياد ميلانو الحالي، ذهبية سباق 1000 متر وفضية سباق 500 متر، علما أنها نالت فضية 1000 متر في أولمبياد بكين.