فيديو - تقاليد عمرها قرون، الآلاف يتنافسون على كرة أثيرستون"

The Atherstone Ball Game played annually on Shrove Tuesday took place yesterday…



The ball is chucked into the crowd at 3pm. Whoever is holding the ball at 5pm is the winner. pic.twitter.com/C6PH22dYza — george (@StokeyyG2) February 18, 2026

في قلب بلدة أثيرستون التاريخية، اقيمت يوم الثلاثاء النسخة 826 من "لعبة كرة أثيرستون" السنوية، وهي تقليد ضارب في القِدم يقام تزامناً مع "الثلاثاء السابق للصوم".المشهد كان مزيجاً من الإثارة والفوضى المنظّمة، حيث تجمهر المئات في شارع "لونغ ستريت" بانتظار اللحظة الحاسمة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، حين أُلقيت الجلدية الضخمة من شرفة المبنى لتستقبلها الأيادي المتلهفة.وعلى مدار ساعتين من التدافع العنيف، تحوّل الشارع إلى معركة رياضية لا تحكمها سوى القوّة والإصرار، في سبيل الاحتفاظ بالكرة حتى انطلاق صفارة النهاية عند الساعة الخامسة مساءً.وبناءً على النتائج الرسمية التي أعلنتها رايتشل تايلور، توج كل من جيمس برنارد وكيرن مارشال كفائزين مشتركين في هذه النسخة الاستثنائية.من جهتها، أكدت شرطة "وارويكشير" نجاح خطّتها الأمنية التي شملت إغلاق الطرق وإدارة الحشود لضمان المشاركين والجمهور في هذا الذي يجسّد الإرث للبلدة. ورغم العنف البدني والالتحامات القاسية التي ميّزت المنافسة، يبقى الفوز بكرة أثيرستون رمزاً للفخر المحلّي الذي يتجدّد كلّ عام بمشاركة الأجيال المتعاقبة التي لا ترهبها تلك التحدّيات في سبيل الحفاظ على إرثها التاريخي العريق الذي لا يتكرّر إلّا مرّة واحدة في السنة.