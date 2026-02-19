عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
فيديو - تقاليد عمرها قرون، الآلاف يتنافسون على كرة أثيرستون"

فيديو - تقاليد عمرها قرون، الآلاف يتنافسون على كرة أثيرستون&quot;
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-02-19 | 00:17
فيديو - تقاليد عمرها قرون، الآلاف يتنافسون على كرة أثيرستون"

تقليد ضارب في القِدم يقام تزامناً مع "الثلاثاء السابق للصوم"

في قلب بلدة أثيرستون التاريخية، اقيمت يوم الثلاثاء النسخة 826 من "لعبة كرة أثيرستون" السنوية، وهي تقليد ضارب في القِدم يقام تزامناً مع "الثلاثاء السابق للصوم".
المشهد كان مزيجاً من الإثارة والفوضى المنظّمة، حيث تجمهر المئات في شارع "لونغ ستريت" الرئيسي بانتظار اللحظة الحاسمة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، حين أُلقيت الكرة الجلدية الضخمة من شرفة المبنى لتستقبلها الأيادي المتلهفة.
وعلى مدار ساعتين من التدافع العنيف، تحوّل الشارع إلى ساحة معركة رياضية لا تحكمها سوى القوّة والإصرار، في سبيل الاحتفاظ بالكرة حتى انطلاق صفارة النهاية عند الساعة الخامسة مساءً.
وبناءً على النتائج الرسمية التي أعلنتها رايتشل تايلور، توج كل من جيمس برنارد وكيرن مارشال كفائزين مشتركين في هذه النسخة الاستثنائية. 
من جهتها، أكدت شرطة "وارويكشير" نجاح خطّتها الأمنية التي شملت إغلاق الطرق وإدارة الحشود لضمان سلامة المشاركين والجمهور في هذا الحدث الذي يجسّد الإرث الشعبي للبلدة. ورغم العنف البدني والالتحامات القاسية التي ميّزت المنافسة، يبقى الفوز بكرة أثيرستون رمزاً للفخر المحلّي الذي يتجدّد كلّ عام بمشاركة الأجيال المتعاقبة التي لا ترهبها تلك التحدّيات في سبيل الحفاظ على إرثها التاريخي العريق الذي لا يتكرّر إلّا مرّة واحدة في السنة.



فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد

فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد
00:16

فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد

شهدت حلبة "ميلانو-كورتينا 2026" واحدة من أكثر النهايات إثارة وذهولاً

00:16

فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد

شهدت حلبة "ميلانو-كورتينا 2026" واحدة من أكثر النهايات إثارة وذهولاً

فيديو - انهيار ثلجي يبتلع المتزلجين والحصيلة قتلى وجرحى
2026-02-18

فيديو - انهيار ثلجي يبتلع المتزلجين والحصيلة قتلى وجرحى

وقع حادث مأساوي في جبال مونت بلانك شمال إيطاليا

2026-02-18

فيديو - انهيار ثلجي يبتلع المتزلجين والحصيلة قتلى وجرحى

وقع حادث مأساوي في جبال مونت بلانك شمال إيطاليا

فيديو - سحّاب القميص المفتوح يمنح البطلة الهولندية مليون دولار
2026-02-17

فيديو - سحّاب القميص المفتوح يمنح البطلة الهولندية مليون دولار

حققت عائدات دعائية تتجاوز مليون دولار

2026-02-17

فيديو - سحّاب القميص المفتوح يمنح البطلة الهولندية مليون دولار

حققت عائدات دعائية تتجاوز مليون دولار

