فيديو - تقاليد عمرها قرون، الآلاف يتنافسون على كرة أثيرستون"

في قلب بلدة أثيرستون التاريخية، اقيمت يوم الثلاثاء النسخة 826 من "لعبة كرة أثيرستون" السنوية، وهي تقليد ضارب في القِدم يقام تزامناً مع "الثلاثاء السابق للصوم".
المشهد كان مزيجاً من الإثارة والفوضى المنظّمة، حيث تجمهر المئات في شارع "لونغ ستريت" الرئيسي
بانتظار اللحظة الحاسمة عند الساعة الثالثة بعد الظهر، حين أُلقيت الكرة
الجلدية الضخمة من شرفة المبنى لتستقبلها الأيادي المتلهفة.
وعلى مدار ساعتين من التدافع العنيف، تحوّل الشارع إلى ساحة
معركة رياضية لا تحكمها سوى القوّة والإصرار، في سبيل الاحتفاظ بالكرة حتى انطلاق صفارة النهاية عند الساعة الخامسة مساءً.
وبناءً على النتائج الرسمية التي أعلنتها رايتشل تايلور، توج كل من جيمس برنارد وكيرن مارشال كفائزين مشتركين في هذه النسخة الاستثنائية.
من جهتها، أكدت شرطة "وارويكشير" نجاح خطّتها الأمنية التي شملت إغلاق الطرق وإدارة الحشود لضمان سلامة
المشاركين والجمهور في هذا الحدث
الذي يجسّد الإرث الشعبي
للبلدة. ورغم العنف البدني والالتحامات القاسية التي ميّزت المنافسة، يبقى الفوز بكرة أثيرستون رمزاً للفخر المحلّي الذي يتجدّد كلّ عام بمشاركة الأجيال المتعاقبة التي لا ترهبها تلك التحدّيات في سبيل الحفاظ على إرثها التاريخي العريق الذي لا يتكرّر إلّا مرّة واحدة في السنة.