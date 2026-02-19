فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد

🇰🇿 An athlete from Kazakhstan won his Olympic race in the most dramatic fashion possible



Abzal Azhgaliyev was in last place for almost the entire race, but just before the finish , most of his competitors crashed. Only one Italian remained in contention, racing… backward.… pic.twitter.com/uKzYI1tErI — Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2026

شهدت حلبة "ميلانو-كورتينا 2026" للألعاب الأولمبية الشتوية واحدة من أكثر النهايات إثارة وذهولاً في منافسات التزلج السريع على المضمار (الشورت تراك) لمسافة 500 متر رجال.فقد انتزع المتسابق الكازاخي أبزال أژغالِييف صدارة مجموعته في سيناريو وُصف بأنه قادم "من العدم"، فبعد أن ظل قابعاً في المركز الأخير طيلة لفات السباق، انقلبت الموازين رأساً على عقب في الأمتار الحاسمة نتيجة اصطدام درامي مفاجئ بعثر أوراق المجموعة بالكامل.ووفقاً للتقارير الفنية، وقع احتكاك وسقوط جماعي قبيل خط النهاية شمل متسابقين من ولاتفيا، ما فتح ثغرة ذهبية أمام البطل الكازاخي ليندفع بأقصى سرعته مستغلاً تعثّر منافسيه، ليحسم التأهل المباشر بفارق زمني ضئيل للغاية،ولعل اللقطة التي تصدرت المشهد هي عبور بيترو سيغل خط النهاية وهو يفقد توازنه تماماً، حيث أكمل اندفاعه ووجهه إلى الخلف في وضعية نادرة، قبل أن تحسم تقنية "الفوتو فينيش" النتيجة لصالح أژغالِييف بفارق "سنتيمترات" بسيطة.ورغم أنّ هذا الفوز الاستثنائي جاء ضمن سباقات التصفيات المؤهلة وليس في نهائي الميداليات، إلّا أنّه جسّد جوهر الإثارة الأولمبيّة التي لا تُحسم نتائجها إلا مع تجاوز الخطّ ، محوّلاً تأخّر الكازاخي إلى معجزة رياضيّة حقيقيّة.