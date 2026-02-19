عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد

A-
A+

رياضات متنوعة

2026-02-19 | 00:16
فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد

شهدت حلبة "ميلانو-كورتينا 2026" واحدة من أكثر النهايات إثارة وذهولاً

شهدت حلبة "ميلانو-كورتينا 2026" للألعاب الأولمبية الشتوية واحدة من أكثر النهايات إثارة وذهولاً في منافسات التزلج السريع على المضمار القصير (الشورت تراك) لمسافة 500 متر رجال.
فقد انتزع المتسابق الكازاخي أبزال أژغالِييف صدارة مجموعته في سيناريو وُصف بأنه قادم "من العدم"، فبعد أن ظل قابعاً في المركز الأخير طيلة لفات السباق، انقلبت الموازين رأساً على عقب في الأمتار الحاسمة نتيجة اصطدام درامي مفاجئ بعثر أوراق المجموعة بالكامل.
ووفقاً للتقارير الفنية، وقع احتكاك وسقوط جماعي قبيل خط النهاية شمل متسابقين من تركيا ولاتفيا، ما فتح ثغرة ذهبية أمام البطل الكازاخي ليندفع بأقصى سرعته مستغلاً تعثّر منافسيه، ليحسم التأهل المباشر بفارق زمني ضئيل للغاية، 
ولعل اللقطة التي تصدرت المشهد هي عبور الإيطالي بيترو سيغل خط النهاية وهو يفقد توازنه تماماً، حيث أكمل اندفاعه ووجهه إلى الخلف في وضعية نادرة، قبل أن تحسم تقنية "الفوتو فينيش" النتيجة لصالح أژغالِييف بفارق "سنتيمترات" بسيطة.
ورغم أنّ هذا الفوز الاستثنائي جاء ضمن سباقات التصفيات المؤهلة وليس في نهائي الميداليات، إلّا أنّه جسّد جوهر الإثارة الأولمبيّة التي لا تُحسم نتائجها إلا مع تجاوز الخطّ الأبيض، محوّلاً تأخّر الكازاخي إلى معجزة رياضيّة حقيقيّة.



رياضة

رياضات متنوعة

أبزال أژغالِييف

بيترو سيغل

