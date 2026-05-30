النجم الأولمبي يقود حملة ضد مخاطر الغرق

في ظل تصاعد القلق داخل المتحدة

تعهد السباح الأولمبي توم دين بتكثيف جهوده للتوعية بمخاطر الغرق، في ظل تصاعد القلق داخل المتحدة، بعد تسجيل 12 وفاة مرتبطة بالمياه خلال فترة قصيرة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد إقبال الناس على الأنهار والبحيرات والمناطق المفتوحة.

وانضم دين، المتوّج بثلاث ذهبيات أولمبية، إلى لإنقاذ الحياة في المملكة المتحدة RLSS UK بصفته أول سفير من المشاهير للمنظمة، في خطوة تهدف إلى إيصال رسائل السلامة المائية إلى شريحة أوسع، خصوصًا .

وأكد السباح البريطاني أن جميع الأطفال يجب أن يحصلوا على فرصة تعلّم مهارات السلامة في المياه، معتبرًا أن هذه المهارات يمكن أن تنقذ الأرواح.

ومن المقرر أن يشارك دين في حملة أسبوع الوقاية من الغرق، التي تنظمها الجمعية الشهر المقبل، إضافة إلى أمام مجموعة برلمانية معنية بتعليم السلامة المائية، للدفع نحو توفير تعليم منتظم للسباحة والوقاية من الغرق لجميع الأطفال.







