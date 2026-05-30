النجم الأولمبي يقود حملة ضد مخاطر الغرق

النجم الأولمبي يقود حملة ضد مخاطر الغرق
رياضات متنوعة

2026-05-30 | 02:07
النجم الأولمبي يقود حملة ضد مخاطر الغرق

في ظل تصاعد القلق داخل المملكة المتحدة

تعهد السباح الأولمبي البريطاني توم دين بتكثيف جهوده للتوعية بمخاطر الغرق، في ظل تصاعد القلق داخل المملكة المتحدة، بعد تسجيل 12 حالة وفاة مرتبطة بالمياه خلال فترة قصيرة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد إقبال الناس على الأنهار والبحيرات والمناطق المفتوحة.
وانضم دين، المتوّج بثلاث ذهبيات أولمبية، إلى الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في المملكة المتحدة RLSS UK بصفته أول سفير من المشاهير للمنظمة، في خطوة تهدف إلى إيصال رسائل السلامة المائية إلى شريحة أوسع، خصوصًا الأطفال والشباب
وأكد السباح البريطاني أن جميع الأطفال يجب أن يحصلوا على فرصة تعلّم مهارات السلامة في المياه، معتبرًا أن هذه المهارات يمكن أن تنقذ الأرواح. 
ومن المقرر أن يشارك دين في حملة أسبوع الوقاية من الغرق، التي تنظمها الجمعية الشهر المقبل، إضافة إلى كلمة أمام مجموعة برلمانية معنية بتعليم السلامة المائية، للدفع نحو توفير تعليم منتظم للسباحة والوقاية من الغرق لجميع الأطفال. 



النجم الأولمبي يقود حملة ضد مخاطر الغرق

